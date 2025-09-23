Hur man än vänder och vrider på det är datormusen ett av våra läsares viktigaste verktyg. I takt med att världen blir allt mer datoriserad säkras nu medaljplatser i e-sport, viktiga säljpresentationer, eller upptummar i forumet - allt flödar genom datormusen. Företag spenderar därför allt mer tid på att förbättra och förfina denna Human Interface Device, vilket också speglas i plånboken. Handkänsla, vikt och sensor i all ära, men framför allt måste ett verktyg hålla över tid.

I Muskampen 2025 vi sex populära möss som skall få springa gatlopp genom lika många utmaningar. Dessa har anpassats specifikt efter förutsättningarna på våra nordligare breddgrader.

Möt utmanarna Endgame Gear OP1 8K Logitech G Pro X Superlight 2 Pulsar X2 CrazyLight Razer DeathAdder V3 Pro SteelSeries Rival 3 Wireless Zowie EC2-DW Tack till Max Gaming!

Det är utan tvekan ett stort antal populära och kompetenta kandidater som är med i Muskampen 2025, utvalda av SweClockers och Max Gaming för dess popularitet och funktioner. Vilken, eller vilka, som är funktionsdugliga när dammet har lagt sig - det återstår att se. Studion preppas för den första utmaningen.

Katt-testet

Felis catus, tamkatten, är Sveriges populäraste husdjur. Närmare 1,7 miljoner fyrfota vänner förgyller dagligen våra liv - men som vi alla känner till har de en mörk och oberäknelig sida. För den spekulerande katt- eller musägaren är det därför av yttersta vikt att vara införstådd i om dagens utmanare tål att "tappas" (tassas) i golvet. Mössen släpps alltså från tre nivåer - 10 centimeter, 65 centimeter, samt 125 centimeter. De sistnämnda motsvarar ett lågt skrivbord, samt högt ståskrivbord.

Samtliga möss tog sig oskadda genom den första utmaningen. Vi noterar inga kosmetiska defekter, såsom sprickor eller delar som lossnat. Efter varje delmoment testades funktionaliteten genom MouseTester, för att se om den optiska sensorn fortfarande registrerar underlaget korrekt, huruvida höger- och vänster musknapp svarar rappt, samt ett enklare drag & drop-test för att kontrollera att knapparnas switchar håller sig konsekventa över tid.

Med detta avrundar vi dagens första test. Redaktionen återvändare till sina kammare för att analysera resultaten och blicka framåt. Sex deltagare är fortfarande med oss, men frågan är om agnarna sakta skiljs från vetet i Rond 2 - Kiruna Gaming.