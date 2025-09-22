För ungefär ett och ett halvt år sedan tog Evnia tempen på SweClockers medlemmar för att se hur många planerade att uppgradera till en OLED-skärm, eller redan hade gjort det.

Resultatet bland de 1 675 som röstade då visade att en mindre andel redan tagit steget, många var sugna på att göra det, medan ytterligare några fler inte hade några planer på att uppgradera.

Har du köpt en OLED-skärm sedan sist?

Nu är det dags att stämma av läget igen. Har det flyttat in en OLED-skärm sedan sist, eller står du fast vid beslutet att inte uppgradera? Var med i veckans omröstning och snacka skärmar i forumtråden!

