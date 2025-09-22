För ungefär ett och ett halvt år sedan tog Evnia tempen på SweClockers medlemmar för att se hur många planerade att uppgradera till en OLED-skärm, eller redan hade gjort det.

Resultatet bland de 1 675 som röstade då visade att en mindre andel redan tagit steget, många var sugna på att göra det, medan ytterligare några fler inte hade några planer på att uppgradera.

Har du köpt en OLED-skärm sedan sist?

Nu är det dags att stämma av läget igen. Har det flyttat in en OLED-skärm sedan sist, eller står du fast vid beslutet att inte uppgradera? Var med i veckans omröstning och snacka skärmar i forumtråden!

Tre guldbelönade skärmtips från Evnia

EVNIA_32M2N8900.png

32-tums 4K UHD-spelskärmen Philips Evnia 32M2N8900 belönades med guld i SweClockers testpilot.

34M2C6500.png

”Attraktiv prislapp” och ”överlag en grym spelskärm” löd omdömet om ultrabreda OLED-skärmen 34M2C6500 som fick guld i SweClockers testpilot.

27M2N8500.png

27-tummaren Evnia 27M2N8500 med uppdateringsfrekvens på 360 Hz är utmärkt både som spel- och allroundskärm, enligt FZ:s testpilot.

Läs mer om Philips Evnia 27M2N8500 hos Inet

