Min dator stänger av sig hela tiden.

Hej! Jag har en Intel 12th 12700kf samt asus Z690-P moderkort. Efter att jag stängt av den och senare satte igång så stänger den av sig och startar efter några sekunder igen. Kommer bara in i bios lite då o då eftersom den stänger av sig. Har tagit ut det lilla batteriet men det hjälper ej. Har testat ett nytt nätagg. Mitt orginal är 1200 corsair ifrån 2016. Det jag testade med är från 2021 750w. Men det är samma problem. Har tagit ut m.2 hdn samt gpun o kört via det inbyggda grafikkortet i cpun. Men same shit. Någon som har förslag om vad jag kan testa? Eller vad felet kan vara?

MVH Jack