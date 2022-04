Python - är jag på rätt spår?

class s: def clear(): os.system("clear") class info: def __init__(self,first_name,last_name,age,country,city,email,phone): self.first_name = first_name self.last_name = last_name self.age = age self.country = country self.city = city self.email = email self.phone = phone def user(self): print("| > Name: " + self.first_name + " " + self.last_name + "

" + \ "| > Age: " + self.age + "

" + \ "| > Country: " + self.country + "

" + \ "| > City: " + self.city + "

" + \ "| > E-mail: " + self.email + "

" + \ "| > Phone number: " + self.phone) s.clear() first_name = input("| > Enter your firstname: ") last_name = input("| > Enter your lastname: ") age = input("| > Enter your age: ") country = input("| > Enter your country: ") city = input("| > Enter your city: ") email = input("| > Enter your E-Mail: ") phone = input("| > Enter your phone number: ") nfo = info(first_name,last_name,age,country,city,email,phone) s.clear() nfo.user()