Jag förstår inte syftet med att konvertera det användaren skriver in eftersom det enbart används för en print.

Det är bara att skippa ToInt32 så kan du ju skriva in vad fasiken du vill, men du förlorar väl då någon typ av fattigmans-validering som iaf förväntar sig att användaren ska skriva in ett heltal. (Men det hindrar ju ingen från att skriva in t ex 42)

En enkel lösning (i stil med programmering 1a) är väl att be om både timme och minut i två olika inputs eftersom du vill ha ut t ex 17.00.

Edit: Annars om du bara vill ha outputen kan du göra såhär, men då är vi i gränslandet till om det är något du har listat ut själv

Fördelen är att du nu även får en validering på att det blir en giltig timme eftersom DateTime-parsen inte kommer fungera om du anger något större än 24.