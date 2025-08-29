Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Systemkraven för Battlefield 6 presenterade
mrkhaglund
Medlem ★
●
Visa signatur
Nzxt H7 Flow || ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI || Gigabyte GeForce RTX 4080 16GB Gaming OC || AMD Ryzen 7 7800X3D || Corsair 32GB DDR5 5200MHz CL40 Vengeance RGB AMD EXPO || NZXT Kraken Elite RGB 360 || Samsung 990 PRO M.2 NVMe SSD 1TB & 2TB || ASUS ROG Strix Aura 850W
Datanisse
Medlem ★
●
Visa signatur
r_wateralpha 0.3
mehkr
Medlem
●