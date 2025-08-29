Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Systemkraven för Battlefield 6 presenterade

Melding Plague

Systemkraven för Battlefield 6 presenterade

För högre grafikinställningar rekommenderas ett Geforce RTX 4080 eller Radeon RX 7900 XTX.

Medlem

Min rigg fixar ultra 😊👍🏻

Nzxt H7 Flow || ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI || Gigabyte GeForce RTX 4080 16GB Gaming OC || AMD Ryzen 7 7800X3D || Corsair 32GB DDR5 5200MHz CL40 Vengeance RGB AMD EXPO || NZXT Kraken Elite RGB 360 || Samsung 990 PRO M.2 NVMe SSD 1TB & 2TB || ASUS ROG Strix Aura 850W

Medlem

Den pallar inte! Håller mig till Minecraft!

r_wateralpha 0.3

Medlem

Frågan är ju om man ska använda Frame-gen eller inte.. 200fps men känns som 60. Eller 140fps som känns som 140.

