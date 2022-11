Köpte 5800x3d(inet stream) men får ingen post

Ett tips när du byter CPU som är av olika "modeller" är att du kör en reset to default values i BIOS. Därefter startar datorn som vanligt och ser till att komma in. Sen en reboot och in i BIOS och utför dina ändringar.

Första steget är till för att "verifiera" att allt fungerar out of the box.

Steg 2 är till för att få så som du vill/ville ha det.

Fungerar steg 1 som det ska så vet du att du kan känna dig lugn och skulle det sluta fungera efter steg 2 så kan du reseta till default igen och köra en ändring i taget. T.ex. endast försöka aktivera XMP eller ändra RAM inställning osv.