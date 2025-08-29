Vill uppgradera RAM på HP laptop

Hej!

Som rubriken lyder så är jag sugen på att uppgradera RAM minnet på min laptop från 16 till 32gb. Är det någon som har erfarenhet av detta? Datorn är en OMEN Gaming Laptop 16-ap0800no, exakt denna: https://www.elgiganten.se/product/gaming/gaming-pc/gaming-lap...

Jag får inte upp modellen på varken kingstons hemsida eller crucials hemsida när jag försöker scanna för att se vilka/vilket RAM minne jag kan köpa.

När jag skriver in datorns serienummer på HPs hemsida så står det så här under "minne", om det är till någon hjälp:

Minne

16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB) Överföringshastighet: upp till 5600 MT/s. 1 x 16 GB

Är det någon som vet vad jag kan köpa för RAM minne? behöver jag ett 32gb eller 2x16.

Tack på förhand!!

/Amatör