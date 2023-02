Bahnhof i ett comhem hus?

Jag vet inte hur det ser ut där men internet via kabel-TV-nätet går via koaxial-kabel till "tre hål i väggen"-uttaget. Fiber kommer normalt antingen via en fiber till en mediaomvandlare eller vanlig ethernet. Det går förstås att få det att gå via koaxialkabel också, i teorin, men jag gissar att Comhem äger dessa anslutningar och då är det Comhems kabel-TV-internet som går där.

Jag hade Comhem tidigare och när de drog in fiber så drog de till varje lägenhet trots att det redan fanns "comhem-uttag". Man kunde köra vidare på det i några år, kanske till och med fortfarande (jag har dock klippt kabeln vid golvet och taket så jag eller grannarna i trappen, i alla fall ovanför, kan inte det ). Jag behöll det ett tag då jag hade någon gammal studentrabatt från Comhem så jag fick 100/100 för 100 i månaden, men när priset gick upp så bytte jag direkt. Comhem antog att jag skulle fortsätta köra med dem och skickade hem ett antal paket med saker kort efter att fibern installerats, IPTV-box, pissig router och så, som jag försökte skicka tillbaka men de var inte intresserade.