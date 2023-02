Extrajobb som utvecklare för student

Tjo hörni.

Pluggar nu första året (andra terminen) på systemvetenskaps programmet på LiU. Jobbar även på ett företag som IT support på deltid men känner att jag vill försöka tidigt att sätta in en fot i utvecklar världen. Har sen innan universitetet lärt mig själv MERN stacket för fullstack, suttit i Unreal med c++ och gjort en del python skript för automatisering av tasks på fritiden åt mig själv och åt polare. Har lite repos uppe på Github kring det.

Undrar egentligen, hur stor chans tror ni det är att jag som första årare skulle kunna få ett deltidsjobb som utvecklare (mest troligt inom webben, antingen full-, front- eller backend)? Funderar på om man ska mejla ut till massor tech företag och se ifall de är intresserade av att ta in en student så tidigt, ifall någon tror det hade funkat? Bor i Linköping för övrigt.