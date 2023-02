M.2 till USB adapter - inget fungerar

Jag har gjort några försök att använda överblivna M.2-stickor som extern lagring via USB. Dock får jag ingen combo av M.2-lagring och USB-adapter att fungera. Jag har testat tre olika diskar (om man fortfarande kallar det så?) i två olika M.2/NVMe-till-USB-adaptrar från olika tillverkare med olika chip i. De ger alla liknande fel, nämligen att den känner av det som usb storage men att diskstorleken är 0 byte.

[ 471.195296] usb 1-1: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd [ 471.342614] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=9210, bcdDevice=20.01 [ 471.342628] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 471.342634] usb 1-1: Product: RTL9210 [ 471.342639] usb 1-1: Manufacturer: Realtek [ 471.342643] usb 1-1: SerialNumber: 012345678904 [ 471.346924] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected [ 471.347508] scsi host1: usb-storage 1-1:1.0 [ 472.352043] scsi 1:0:0:0: Direct-Access Realtek RTL9210 NVME 1.00 PQ: 0 ANSI: 6 [ 472.358991] sd 1:0:0:0: [sdb] Read Capacity(10) failed: Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK [ 472.359004] sd 1:0:0:0: [sdb] Sense Key : Illegal Request [current] [ 472.359012] sd 1:0:0:0: [sdb] Add. Sense: Invalid command operation code [ 472.359022] sd 1:0:0:0: [sdb] 0 512-byte logical blocks: (0 B/0 B) [ 472.359027] sd 1:0:0:0: [sdb] 0-byte physical blocks [ 472.360962] sd 1:0:0:0: [sdb] Test WP failed, assume Write Enabled [ 472.362674] sd 1:0:0:0: [sdb] Asking for cache data failed [ 472.362684] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 472.363816] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS sda 8:0 1 0B 0 disk sdb 8:16 0 0B 0 disk nvme0n1 259:0 0 476,9G 0 disk └─nvme0n1p1 259:1 0 476,9G 0 part /