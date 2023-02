Hejsan,

Kanske har skrivit svaret i rubriken, men vill ändå kolla med experterna här.

Jag köpte en STAND & HUB FOR MAC MINI WITH SSD ENCLOSURE från Satechi, till min Mac Mini M2. Visste att man kunde sätta i lagring i den men var framför allt ute efter portarna på framsidan. Sen började läsa lite om lagringsmöjligheten, och ser att det står på deras hemsida: "Internal SSD enclosure only fits M.2 SATA SSD drives, does not work with NVMe."

Då förstår jag att jag inte bara kan knalla och köpa M.2-ssd, med så mycket lagring plånboken tillåter. Jag surfar lite inne på inet.se och i djungeln av minnen blir jag inte mer självsäker, så jag kollar med deras chatt-funktion och då svarar han mig, att den typen av minnen som passar i en satechi, har dom inte Inet. Och jag som tycker att dom har allt? Han hänvisade mig även till Dustin, för dom brukar ha gamla minnen?

Nu vet jag inte om det stämmer, det om Dustin, men de hade ingen chatt jag kunde fråga på, så..

Är det svårt att hitta minnen som passar?

Är det en dyrare typ, eller bara långsammare?

Kul om man kunde få en länk eller så, till ett minne som passar.. Stort tack på förhand //pjnorman