Valve har släppt en av de största Steam-uppdateringarna på länge, vilken innehåller flera funktioner som berör både prestanda, anpassning och tillgänglighet. En av de största nyheterna är att Steam nu kan visa CPU-temperatur i sin inbyggda prestandamätare, men funktionen kräver en kernel-mode-drivrutin i Windows. Drivrutinen installeras endast om man aktiverar den högsta detaljnivån för prestandamätning, och går att stänga av per spel. På Linux fungerar funktionen dock utan kernel-åtkomst.

Valve har också förbättrat GPU-mätningen för Windows, särskilt för Nvidia-kort, vilket kan ge högre siffror än vad som visas i Windows Task Manager. Dessutom har Steam fått stöd för automatisk DPI-skalning som anpassar text och gränssnitt för högupplösta skärmar, vilket gör klienten betydligt mer läsbar på moderna paneler.

Biblioteket har fått en ny anpassningsflik som gör det möjligt att ladda upp egen omslagskonst för spel, ändra sorteringsnamn och organisera sin samling mer fritt än tidigare. Steam Store-sidorna har också blivit bredare och utnyttjar nu upp till 1 200 pixlar i huvudkolumnen, vilket ger bättre överblick på stora skärmar.

Dessutom har Steam fått stöd för Microsofts GameInput API, som samlar XInput, DirectInput, Raw Input, HID och WinRT under ett gemensamt system. Det förbättrar handkontrollsstödet och gör det enklare för utvecklare att hantera både moderna och äldre enheter. Bland övriga förbättringar finns en snabbare overlay för spel som använder Vulkan, DirectX 12 och OpenGL, korrigerar felaktiga FPS-värden vid DLSS, nya tillgänglighetsinställningar som högkontrastläge och UI-skalningskontroller, samt en varning om att macOS 11 (Big Sur) officiellt når "End of Life" den 15 oktober.