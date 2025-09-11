Crash, bang bom

Så, vi börjar med hårdvaruinformationen först.

Windows 11 64b pro

Moderkort MC-7C84 ( Biosv 1.J0 )

Prolle Ryzen 9 5900 x

GPU RX 7900 XtX

Hårddisk WDS100T2

Ram 3600C16D-32GTZNC

PSU Fractal Design Ion 850 Wat

Scenario

Installerade Crusader Kings 3, mysigt och utmanande.

Kort därefter började jag få hårda crasher, med olika error meddelanden, Debug LED på GPU ena gången och nästa gång på CPU, ibland fungerade återstart och ibland fick jag vänta ett par minuter innan återstart, la spelet på hyllan för kvällen och gick o la mig.

Spola fram till idag, uppdaterar BIOS, grafikdrivrutiner och övrigt via MSI´s portal, tänker att detta måste göra susen. Däremot kändes datorn något slöare en vanligt, mindre tanke i huvudet slår mig att nyligen uppdaterades windows med en större version, kan det ha något med detta att göra?

Startar spelet CK3, kort därefter crashar det. Provar olika inställningar i settings, Vulcan osv. Crashar.

I ren felsökningsanda tänker jag att, provar Mountain Blade Bannerlord, som fungerar i några minuter, innan den crashar med frusen skärm.

Reebot och CPU Debug lyser fast, provar återstarta utan framgång. Kollar alla kablar, ser så allt sitter fast, inget uppenbart fel, går inte att starta utan att CPU Debug lyser.

Tar ut en ramsticka, datorn går att starta, provar skifta sticka, går att starta. Stoppar i bägge, går inte att starta.

Reslottar till andra två anslutningarna, går att starta.

Någon som känner sig upplyst och har en tanke på vad problemet kan bero på? Sitter nu och skriver detta inlägg på datorn och den går "fint och svalt"

Skickar avläsningarna från datorns temp & belastning, i förhoppningen att det hjälper, tänkte lägga med DxDiag men vet inte hur man bifogar filer i tråden, det ser rätt ut, även i Device manager.