7900XT - PowerColor Hellhound vs sapphire Pulse?

Hej!

Vilken skulle ni välja av PowerColor Hellhound eller Sapphire Pulse? Båda ligger just nu på samma pris hos Proshop.

https://www.proshop.se/Grafikkort/PowerColor-Radeon-RX-7900-X...

https://www.proshop.se/Grafikkort/Sapphire-Radeon-RX-7900-XT-...

Eller en sida där det är lite lättare att jämföra specs på:

https://www.inet.se/produkt/5413290/powercolor-radeon-rx-7900...

https://www.inet.se/produkt/5413247/sapphire-radeon-rx-7900-x...

Har beställt ett PowerColor 7900XT referensmodell men är ej så nöjd med kylningen.

Då AIB korten endast ligger ca 800 mer i pris samt AMDs kampanj nu där man får med Last Of Us så skulle jag endast betala 200kr för att uppgradera vilket jag då tänker göra, men har svårt att avgöra mellan dessa

Tack på förhand!