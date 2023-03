Hur får jag in HDR 10bit i windows10 med LG oled C1?

Jag får in HDR när jag spelar men så snabbt jag tillbaka i windows läge skrivbord/film så går bild tillbaka i SDR läge.

Vill få in HDR 10bit när jag kollar blueray 4k HDR material på datorn via windows 10.

Jag har en NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti grafikkort Lenovo bärbar dator kopplad till TVn med HDMI.

Hjälp tack!