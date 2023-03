Defekt USB-kontroller?

Hej,

En kort komponentförteckning först.

Nätaggregat: Corsair CMPSU-550VX (550 W)

Moderkort: MSI Z77A-GD65

Processor: Intel Core i7-3770 3.40 GHz

Minne: 2x Team Group Vulcan Red DDR3-2133 8 GB

Grafikkort: Asus Strix GTX 960 DC2OC 2GD5

HDMI-förlängare: Hank Electronics HKHB0100SC

USB-hubb: Goodway USB 2.0 hub 4P

Tangentbord/mus: Microsoft All-in-one Media (trådlöst)

1x 2.5" SSD

4x 3.5" HDD

Operativsystem: Linux Mint 20.3 Cinnamon 64-bit

Systemet används till mediakonsumtion, surf, backup och som server. Det är mycket milda arbetslaster vi pratar om, men datorn är på dygnet runt, året runt. Den är ett ihopplock av grejer som blivit över genom åren, eller köpts begagnat, och vissa komponenter är ganska gamla. Nätaggregatet har varit med i 13 år t.ex. Möjligtvis en akilleshäl.. Från datorn går en 5m lång USB-kabel, genom en vägg och in till en spänningsmatad USB-hub i mitt vardagsrum. Där är USB-dongeln till det trådlösa tangentbordet anslutet. På liknande sätt går HDMI-signalen via en spänningsmatad HDMI-förlängare, genom väggen och in till TVn i vardagsrummet. Det är min metod för att göra datoranvändandet från TV-soffan helt ljudlöst. Systemet har fungerat klanderfritt i flera år.

Men så hände följande för nån vecka sedan. Det trådlösa tangentbordet slutade fungera. Omstart. Samma problem. Datorn är alltså igång och fungerar till synes utan problem, förutom att tangentbordet inte detekteras. Jag plockar fram ett kabelanslutet USB-tangentbord ur gömmorna och ansluter det. Alla lampor (NumLock, CapsLock, ScrollLock) på tangentbordet lyser. De lyser konstant och de lyser starkare än vanligt. Konstigt... tänker jag. Datorn identifierar inte det här tangentbordet heller. Kopplar ur och återansluter tangentbordet. Alla lampor lyser starkt. Ingen reaktion. Kopplar ur tangentbordet och ansluter det till en annan dator. NumLock-, CapsLock- och ScrollLock-lamporna lyser konstant även här, men svagare. Tangentbordet identifieras inte av datorn. Andra USB-enheter anslutna till samma dator fungerar normalt.

Sedan fattar jag det högst tvivelaktiga beslutet att plocka fram ett TREDJE tangentbord, även det kabelanslutet. (Ja, jag sparar mycket gammal skit i händelse av att det kan komma till användning nån gång.) Ansluter det till den "oproblematiska" datorn. Det fungerar utmärkt. Kopplar ur det och ansluter det till problemdatorn. Lamporna på tangentbordet lyser alla konstant och med ett onormalt starkt sken, precis som på det förra tangenbordet. Det fungerar dock! Jag hinner mata in lösenordet på inloggningsskärmen, och sedan upphör kontakten. Lamporna lyser konstant och starkt. Kopplar ur tangentbordet och ansluter det till min andra dator. Alla lampor lyser konstant men svagare. Det identifieras inte.

Nu börjar poletten trilla ned. Min problemdator tycks döda allt som ansluts till USB-portarna. Överspänning? Jag vill mäta upp en USB-port, så jag tar ett av mina avlivade tangentbord, klipper av USB-kabeln, skalar den och separerar ledarna. Letar upp en pinkonfiguration på nätet och ser att röd ska vara +5V, svart 0V (gnd), grön och vit är dataledare. På med datorn och fram med multimetern. Här hade jag hoppats att jag skulle se något konstigt, men jag har 5.1 VDC mellan röd och svart, och 0 VDC när jag mäter svart-vit, svart-grön, och vit-grön.

Jag vågar inte ansluta fler USB-enheter, utan vidare eftertanke. Kanske är USB-kontrollern på moderkortet kaputt, på ett sätt som jag inte begriper? Kanske kan nätaggregatet spela en roll i den här soppan? Jag vet inte om USB-kontrollern brukar använda en egen 5V-lina från nätaggregatet eller om den i allmänhet delas med andra funktioner på moderkortet. Allt annat i systemet fungerar som vanligt.

Jag önskar att jag kunde ställa en säkrare diagnos. Är det någon som har några tips?

Tillägg: USB-hubben som tidigare var ansluten till datorn lever fortfarande. Jag har verifierat funktionen med annan dator. Jag hade även en DAC ansluten till USB-hubben tidigare, när det första felet uppstod. DAC:en är även den hel. Så om USB-kontrollern är defekt/demonbesatt, verkar den ha bara vara intresserad av att avliva tangentbord. ???