Firefox lovar Windows 7-stöd till 2024

Sedan dess har allt fler fasat ut fortsatt stöd, där Googles webbläsare Chrome är ett exempel. Om ett knappt år följer Valve samma spår med Steam, som till följd av inbakat Chrome tackar för sig i januari 2024. Några som väljer att inte haka på den trenden är Mozilla, som istället meddelar att världens kvarvarande Windows 7-användare får njuta av webbläsaren Firefox åtminstone lite längre.

We will not be ending support for Windows 7/Windows 8 before the release of the Firefox 115 ESR, so the Firefox 115 ESR will support Windows 7/Windows 8 at least until 3Q 2024. I can't speak to when we will remove support for Windows 7/Windows 8. – Mike Kaply, programmerare på Mozilla