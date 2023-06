Hej

Köpte nyss ett Am5 system med spec:

Ryzen 5 7600x

Asus prime x670e-pro

Kingston 32 GB 6000mhz (KF560C36BBEK2-32)

Xfx rx 6700 xt qick

Black NVMe SSD WDS500G2X0C

Corsair 850w RMx

Jag kommer in i bios men datorn anser inte att hårddisken är en bootable device. Jag har installerat Windows på den via Usb sticka och formaterat hårddisken innan. Drog även ned senaste bios på en annan usb och körde in senaste via easy Flash.

Vad tror ni kan vara fel och vad har ni för tips att lösa detta?

Återkom gärna om ni anser att jag har kommit med för lite information eller har frågor.