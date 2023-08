Problem med trådat internet

Är stationär dator, så har ingen wifi på den. Ingen ip6, bara 4.

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-K1SE2NK

Primary Dns Suffix . . . . . . . :

Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid

IP Routing Enabled. . . . . . . . : No

WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet:

Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected

Connection-specific DNS Suffix . :

Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller

Physical Address. . . . . . . . . : A8-5E-45-56-3F-10

DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes

Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Ethernet adapter Ethernet 2:

Connection-specific DNS Suffix . :

Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller #2

Physical Address. . . . . . . . . : AC-15-A2-02-DE-39

DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes

Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fd25:b9d7:9943:baf1:d1db:dc75:8c9b:9740(Preferred)

Temporary IPv6 Address. . . . . . : fd25:b9d7:9943:baf1:b93d:a486:cbcd:eb9d(Preferred)

Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8015:d5a:9ac0:6278%6(Preferred)

IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.4.109(Preferred)

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Lease Obtained. . . . . . . . . . : den 7 augusti 2023 19:27:38

Lease Expires . . . . . . . . . . : den 7 augusti 2023 21:27:37

Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.4.1

DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.4.1

DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 313267618

DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-2B-E7-07-3A-A8-5E-45-56-3F-10

DNS Servers . . . . . . . . . . . : 83.233.79.36

83.233.79.37

NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled