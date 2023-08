Dator startar inte, enbart vid reset av PSU.

Hej!

Både igår och idag har datorn inte startat normalt.

När jag klickar på datorns startknapp så händer inget. Dock startar datorn normalt när jag stängt av PSU och tömt datorn på energi, för att sedan sätta på PSU igen och och klicka på datorns startknapp.

Datorn är ett levande bygge som bytts ut titt som tätt. Dock så har Chassi och SSD1 runt 10år på nacken, vilket gör att jag misstänker att någon av dem är problemet. Resten av komponenterna är under 3-4 år gamla.

Så min fråga är: Hur kan jag felsöka problemet? What to do!?

Tack på förhand!

Dator Speccs:

OS - Windows 10 Pro

GPU - RTX 3080

CPU - i5 10600k

RAM - 16gb HyperX

PSU - Seasonic GX-850 (80 Plus Gold)

Moderkort: ROGSTRIX Z490-F Gaming

SSD1 - Kingston (Windows)

SSD2 - Samsung (Allt annat)

Chassi: Cooler Master HAF X