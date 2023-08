Hej, gör en intressekoll för vårt Switch inköpt december 2020 hos Elgiganten. På bild saknas nätadapter, men den finns också så klart.

Spel:

Mario Kart 8 Deluxe

The Legend of Zelda: Breath of the wild

Ring Fit Adventure

Har endast spelat igenom BOTW en gång, därefter oanvänt. Kanske gått 3-4 timmar på batteridrift, resten dockat läge.

Ha det gott.

