Värdering bärbar dator

Hej!

Vi har 1 dator på jobbet som ska säljas vidare till privatperson och jag är lite osäker på vad den kan kosta att köpa.

Det gäller:

(Copy paste från HPs hemsida)

HP Elitebook G7 840

Intel® Core™ i5-10310U processor with Intel® UHD Graphics (1.6 GHz base frequency, up to 4.4 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 6 MB L3 cache, 4 cores)

256 GB PCIe® NVMe™ TLC SED M.2 SSD

16 GB ram DDR4-2666 MHz

Windows 11

2 månaders garanti kvar.

Är det något mer ni behöver veta, så hojta!

Tack på förhand!