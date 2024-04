Hur ansluter man en HDMI monitor till Samsng TAB A8?

Jag vill kunna använda en större monitor för att visa video, SVTPlay och liknande från min TAB A8 platta.

Så jag har köpt en USB-C till HDMI adapter för detta ändamål.

Den skall klara upp till 4K UHD upplösning...

Tyvärr kom det väldigt lite instruktioner med adaptern ang användningen annat än att "connect USB-C to device and HDMI to monitor"...

Nu har jag försökt detta med två olika 64" monitorer och absolut ingenting händer när jag kopplar ihop dem....

Skärmen reagerar inte alls och bilden visas bara på plattan.

Är det någon här som har försökt och lyckats med detta?

Jag hittar inga inställningar i plattans "Settings"-app som kan vara relevanta för att skicka ut bilden via HDMI.

Trodde först att det var "Smart View" jag skulle använda men det var fel för då skickades bilden via WiFi och kraschade dessutom efter några 10-tal sekunder. Dessutom fungerade det inte alls ifall man satte på VPN på plattan för att komma åt blockerat material hos SVTplay utan bilden försvann helt.

(Jag är hos min dotter i USA när detta skrivs så VPN hem till vår Sverigebostad krävs för vissa program.)

Tacksam för råd om hur man skall göra...