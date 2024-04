Problem med facebook messenger (synkronisering) på flera enheter efter end to end kryptering.

Tidigare utan problem så har jag haft igång messenger på flera enheter i hemmet samtidigt (pc, android, ios) nu efter uppdateringen med end to end så synkroniseras inte meddelandena mellan enheterna och vissa får inte se meddelandet utan får texten "this message is waiting to be delivered, it might be delayed", men trots väntan på 24a timmar och omstart av enhet så synkroniserar den inte.

Finns det någon nollställning jag kan göra eller välja bort den här krypteringen?