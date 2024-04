Dissade startmenyn i Windows 11 – får gehör hos Microsoft

Det går att inaktivera webbsökning i sökfältet på windows 11.

Se avsnitt 4.2 i denna guide : https://sysguides.com/install-a-windows-11-virtual-machine-on...

"Enter regedit into the search box and press [Enter] to launch the Registry Editor.

Browse to: Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows.

Right-click the Windows key, select New, and then select the Key option. Enter Explorer as the key name and press [Enter].

Now, right-click on the newly created Explorer key, select New, and then the DWORD (32-bit) Value option. Name the DWORD DisableSearchBoxSuggestions and press [Enter].

Double-click the newly created DWORD DisableSearchBoxSuggestions and change its value from 0 to 1."

Då slipper man få upp en massa annat än programmet man söker efter.