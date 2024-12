Hjälp! Min nya dator får ingen bild

Skrivet av Echolake: Keffmode, du är ett GENI! Direkt vid uppstart efter att ha tagit ut batteriet, började alla RGB lysa, och GPUns fläktar snurra. Jag får den här bilden nu: <Uppladdad bildlänk> Vad väljer jag? (Vill dubbelchecka allt nu så inget går fel.) Gå till inlägget

Najs!

Har du ingen bitlocker igång (antar att disken är ny?) så ska det vara att trycka Y. Satte mig och läste lite om det, och då verkade det vara lugnt att trycka Y om datorn är ny.

"If you have built or bought a new computer/laptop without an operating system, and you see the message "fTPM corrupted-structure changed", then press the Y key to reset the fTPM and continue to Windows installation."

"To avoid the message reappear in the future, enter in BIOS setup and disable the fTPM in one of the following locations, according your motherboard manufacturer:

Gigabyte: Advanced Mode > Settings > Miscellaneous (or “Peripherals) > AMD CPU fTPM > set to Disabled."

Men fokusera på att få datorn att fungera först, du kan testa att köra 2 stickor nu t.ex.