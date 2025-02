Datorn startar inte (blå skärm): wdf01000.sys

Från igår kan jag inte starta Windows 10 på min bärbara dator. Jag har försökt många olika alternativ, bl. a. alla Avancerade alternativ i Felsök, men ingenting hjälper. Jag har också sökt på nätet problemet med wdf01000.sys (det som Windows visar mig varje gång jag försöker starta datorn), men nästan alla lösningar antar att du har lyckats starta Windows, det som inte är fallet. Jag försökte också göra en systemåterställning från en tidigare återställningspunkt. Datorn visade meddelandet att detta hade slutförts men sedan när jag startade om datorn blev det samma problem med den blåa skärmen.

Jag måste också berätta att problemet med start började för ungefär 2 veckor sedan, men då var det enkelt att lösa. Det som hände då var att datorn först inte kunde helt fullföra starten. Då gjorde jag en tvångsavstängning och när jag startade igen, efter ca 10 sekunder, startade jag datorn utan något problem. Jag hade tänkt lösa detta men eftersom jag har varit mycket upptagen med annat och jag hade ett provisoriskt enkelt sätt att fixa det, så gjorde jag det inte. Jag körde bara en fullständig sök med antivirus, med Malwarebytes, och ingenting konstigt blev upptäckt. Datorn annars fungerade fint, som vanligt. Och med Ccleaner och lite annat verkade som om problemet försvann. Men någon dag senare blev det en uppdatering och problemet med start fortsatte, fast det var igen enkelt att lösa det.

Men igår, när jag startade datorn - på samma sätt - såg jag att det var ett problem med volymen. Då tänkte jag göra någonting: jag gick till CMD och msconfig. Där, från General, i System configuration, valde jag "Normal setup (Load all device drivers and services") istället för "Selective startup" med kryssat "Load system services" och "Load startup items". Därefter startade jag om datorn. Det var då när det har blivit helt omöjligt att starta datorn. Det står: "Stopkod: PAGE FAULT IN NONPAGED AREA. Vad misslyckades: wdf01000.sys". Och nu fungerar det inte ens att starta datorn i felsäkert läge. Jag vet inte vad jag ska göra, men vill undvika att installera om Windows. Jag tänker att det kanske finns en enklare och mindre tidskrävande lösning.