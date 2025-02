Varför rekommenderas inte Ikeas Kolon golvsskydd för uppvärmda trägolv?

Nyligen flyttat till hus med trägolv och för att skydda golvet under min kontorsstol (och även under en gungstol jag skaffat till vardagsrummet) åkte jag till ikea och köpte ett par Kolon golvskydd men när jag väl kommer hem inser jag att jag borde läst det mer finstilta på skydden innan jag köpte dem eftersom det sitter en klisterlapp på dem som säger att de är "ej lämpliga för korkgolv & uppvärmda trägolv", vilket är lite problematiskt eftersom jag har golvvärme under mitt trägolv.

Nu kan jag inte låta bli att undra varför kolon har problem med uppvärmda trägolv. Jag kan givetvis ge upp på de golvskydden och köpa något annat men utan att veta varför känner jag mig mest orolig att vad jag än köper kan tänkas ha samma problem och bara inte vara lika snälla som Ikea att de faktiskt varnar om det.

Så någon som vet varför jag inte ska ha Kolon på mina trägolv med golvvärme under, eller kanske snarare vet vad jag ska tänka på ett se upp för om jag letar andra alternativ för att skydda golvet?