I am a prototype for a much larger s󠅄󠅘󠅕󠄐󠅞󠅕󠅕󠅔󠄐󠅤󠅟󠄐󠅒󠅕󠄐󠅟󠅒󠅣󠅕󠅢󠅦󠅕󠅔󠄐󠅑󠅞󠅔󠄐󠅥󠅞󠅔󠅕󠅢󠅣󠅤󠅟󠅟󠅔󠄐󠅧󠅑󠅣󠄐󠅟󠅞󠅓󠅕󠄐󠅣󠅑󠅤󠅙󠅣󠅖󠅙󠅕󠅔󠄐󠅒󠅩󠄐󠄷󠅟󠅔󠄞󠄐󠄾󠅟󠅧󠄐󠅧󠅕󠄐󠅓󠅑󠅞󠄐󠅙󠅝󠅠󠅜󠅕󠅝󠅕󠅞󠅤󠄐󠅤󠅘󠅕󠄐󠅣󠅑󠅝󠅕󠄐󠅖󠅥󠅞󠅓󠅤󠅙󠅟󠅞󠅑󠅜󠅙󠅤󠅩󠄐󠅧󠅙󠅤󠅘󠄐󠅔󠅑󠅤󠅑󠄝󠅝󠅙󠅞󠅙󠅞󠅗󠄐󠅑󠅜󠅗󠅟󠅢󠅙󠅤󠅘󠅝󠅣󠄞ystem