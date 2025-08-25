Hej dags att växa upp och lära sig bygga, behöver hjälp att förstå vad som är rimligt pris utifrån mina önskemål

Hej alles, ignorant mugglare här, tillbringat dagen med ett heligt sökande efter kunskapen att bygga min första burk, men vilken djungel det visade sig vara!

Insett till slut att det som är på insidan av en dator borde rimligen vara krångligare än en brödrost, sa han dumskallen.

Herregud vad jag behöver er hjälp, nåd snälla

Ursäkta den idioti som kanske kommer nu, men aldrig satt mig in i detta innan, och funnit det spännande och kul läsning, men ännu försöker jag få förstånd på det hela.

Sen så ska det sättas ihop en alldeles själv minsann!

Vill spela cyberpunk, kingdom come, bg3, space marine, warhammer total war 3, spider-man 2, Stellaris och dylikt i 1440p runt high/ultra setting, å en vacker dag uppgradera till Witcher 4 å GTA 6, om ekonomin pallar misshandeln.

Spelat hittills på geforce now sen min gamla bettan dog grafikkortsdöden för några år sen, men fått nog av det företagets begränsningsfasoner.

Ska jag ha OLED skärm att matcha nya 1440p eller är det ovidkommande? Nyfiken på det där om extra svärta som viskas i forumen. (isf är begagnad värt det eller dumt?) Annars en bra LED skärm, den jag har stöder inte 1440p.

Nöjer mig med stabila 60 fps, då som ni ser från titlarna, det är främst i min ensamhet jag vill spela.

Begagnade delar går bra ifall det drar ner på slutslanten.

Grafikkort har jag hört ska vara ok för detta med andrahand, stämmer det?

Är de andra komponenter som isf är det också?

Kanske det billigaste chassi som kan skrapas fram också för att dra ner priset ytterligare?

Något annat som kan förbilligas?

antar att am 5 är att rekommendera för framtiden? Såg någon här skriva om detta, att am 4 (antar att vi pratar om processorer, i annat fall ursäkta min tekniska analfabetism, svårt att hänga med allt nytt jag fått lära mig idag) är fortfarande starka men på väg ut pga support?

Slutligen vad är det billigaste möjliga att komma undan med för alla dessa barnsliga önskemål för en grånande man som vill leka hjälte ute i digitala drömvärldar?

Känner jag famlar i mörkret här en aning efter ett dygn av efterforskningar….

Ska jag ha ett sånt armband för att motverka statisk elektricitet under montering?

Eller var det humbug?

vart kan jag hitta billig laglig windows?

tack på förhand ni är mina idoler