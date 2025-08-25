Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Hej dags att växa upp och lära sig bygga, behöver hjälp att förstå vad som är rimligt pris utifrån mina önskemål

Hej alles, ignorant mugglare här, tillbringat dagen med ett heligt sökande efter kunskapen att bygga min första burk, men vilken djungel det visade sig vara!

Insett till slut att det som är på insidan av en dator borde rimligen vara krångligare än en brödrost, sa han dumskallen.

Herregud vad jag behöver er hjälp, nåd snälla

Ursäkta den idioti som kanske kommer nu, men aldrig satt mig in i detta innan, och funnit det spännande och kul läsning, men ännu försöker jag få förstånd på det hela.

Sen så ska det sättas ihop en alldeles själv minsann!

Vill spela cyberpunk, kingdom come, bg3, space marine, warhammer total war 3, spider-man 2, Stellaris och dylikt i 1440p runt high/ultra setting, å en vacker dag uppgradera till Witcher 4 å GTA 6, om ekonomin pallar misshandeln.

Spelat hittills på geforce now sen min gamla bettan dog grafikkortsdöden för några år sen, men fått nog av det företagets begränsningsfasoner.

Ska jag ha OLED skärm att matcha nya 1440p eller är det ovidkommande? Nyfiken på det där om extra svärta som viskas i forumen. (isf är begagnad värt det eller dumt?) Annars en bra LED skärm, den jag har stöder inte 1440p.

Nöjer mig med stabila 60 fps, då som ni ser från titlarna, det är främst i min ensamhet jag vill spela.

Begagnade delar går bra ifall det drar ner på slutslanten.

Grafikkort har jag hört ska vara ok för detta med andrahand, stämmer det?

Är de andra komponenter som isf är det också?

Kanske det billigaste chassi som kan skrapas fram också för att dra ner priset ytterligare?

Något annat som kan förbilligas?

antar att am 5 är att rekommendera för framtiden? Såg någon här skriva om detta, att am 4 (antar att vi pratar om processorer, i annat fall ursäkta min tekniska analfabetism, svårt att hänga med allt nytt jag fått lära mig idag) är fortfarande starka men på väg ut pga support?

Slutligen vad är det billigaste möjliga att komma undan med för alla dessa barnsliga önskemål för en grånande man som vill leka hjälte ute i digitala drömvärldar?

Känner jag famlar i mörkret här en aning efter ett dygn av efterforskningar….

Ska jag ha ett sånt armband för att motverka statisk elektricitet under montering?

Eller var det humbug?

vart kan jag hitta billig laglig windows?

tack på förhand ni är mina idoler

Jag skulle nog kika på en Ryzen 7800X3D som processor på AM5-sockeln (den är en del av moderkortet) och då vill du eventuellt framtidssäkra med PCIE 5 på grafikkortsplatsen, så ett moderkort av typen B650E eller B850 är nog vad du vill ha.
Sedan vill du ha RAM minst 32GB (2 stickor) i 6000Mhz med en latens på 30.

Efter det är det nog dags att välja grafikkort, där vill du nog ha ett 5070Ti/9070XT för att kunna köra de ännu ej släppta spelen, men idag klarar du dig nog på ett 5060/B580/7600. Grafikkortet är vanligtvis den dyraste delen av datorn och kan inte sällan utgöra 50% av totalpriset, så där finns det mycket att tjäna på ett begagnat.

Dimensionera sedan nätaggregatet efter grafikkortet, 750W räcker oftast gott, men 850W är inte fel, se dock till att det har kablar så du slipper adaptrar om du kan.

Efter det behöver du bara välja en låda och lagring, samt eventuellt kylning, 7800X3D behöver exempelvis en kylare och lådan bör ha minst 3 fläktar.

Kolla så att du har alla 7 delar:
CPU, GPU, PSU, MoBo, RAM, låda, kylare.

En sådan dator borde kosta runt 15 000Kr ny, begagnad kanske går att skramla ihop runt 10k.

Det här är nog den billigaste helt vita windowsnyckeln just nu: https://www.computersalg.se/i/8031421/windows-11-home-licens-... för 1145kr

Jag rekommenderar absolut inte 7800x3d utan en billigare cpu som R5 7600 eller t.o.m am4 med R5 5600 då räcker väl för 60+ fps i de spelen. Bättre spendera pengarna på GPU'n om du vill spela med höga inställningar. Beror lite på vad du förväntar dig men ifall med Raytracing så 4070ti super minst.

Man sparar absolut på att köpa begagnat, inte minst med gpu men annat också.

Mycket är ju lagligt, inkl att använda Windows gratis, att köpa oem nyckel för 50kr eller kör Linux, det har ju kommit långt för vardaglig använding och gaming.

AM4 ökar fortfarande utbudet och värdet rejält, särskilt begagnat.

Så man får överväga hur sannolikt det är med uppgradering i en nära framtid ändå, eller om det antagligen blir lika värt att byta till en senare bas då istället. Om nu AM5, 6 eller nått helt annat.

