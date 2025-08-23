Backup av gps-enhet

Ralphot
Hej.
Jag har en TK102-B gps-enhet som jag anpassat till 20 volt med en begränsare. Nu vill jag montera
denna i en robotgräsklippare men med backup så att ifall gräsklipparens batteri tas bort skall den
fortfarande fungera. Man kan ställa in Geo-fence så ifall klipparen själs och tas utanför gränsen
skickar GPS-en ett sms med position om var den är.
Hur ska jag koppla, om jag tar ett litet 12-volts batteri och med diod kopplar till + på 20-volten?
Går det? Eller måste jag använda ett relä?
Med vänlig hälsning,, Ralph i Landskrona
