Facebook laddar långsamt/inte alls

Jag har på senaste veckorna att facebook blivit segt som sjutton på datorn. Mobilen app funkar precis som den ska.

När jag öppnar flik på datorn, kommer det ibland upp "fel inträffat, sidan kan inte laddas" sen uppdaterar jag sidan och den runda FB loggan kommer upp mitt i skärmen, sen tar det en stund innan sidan laddas, brukar kunna läsa lite inlägg, men messenger och om jag vill läsa kommentarer till inlägg är bara gråa ränder som tänker.

Så segt internet har vi inte. Första jag provade var att nollställa kakor och webbläsare historiken/cache. Ingen förändring. Googlade och hittade någon som hade haft problem med adblock, ja jag har en för att kunna navigera runt på vissa sidor. Provade att stänga av den och uppdatera FB igen, ingen skillnad.

Ibland vill inte messenger meddelandena hoppa igång och jag får hålla på att uppdatera sidan några gånger.

Är det någon annan som haft samma problem på dator och hittat lösning?

Har win 10 och senaste firefox webbläsaren.