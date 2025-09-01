Under IFA-mässan 2025 höll AMD en frågestund med journalister på plats, där bland annat tyska Computerbase medverkade. Artikeln är dock i skrivande stund avpublicerad men finns arkiverad.

AMD verkar har varit rätt generösa med svar på frågorna som dök upp. Bland annat bekräftade tillverkaren att deras efterlängtade stora uppdatering av FSR, med arbetsnamnet Redstone, ligger i fas för att släppas under andra halvan av året.

Med Redstone ämnar AMD att täppa till fler av de luckor i funktionalitet mellan sig själva och det gröna laget.

De två största nyheterna är dels att Redstone får stöd för Neural Radiance Cache, vilket både hjälper prestanda och bildkvalitet när du aktiverar Path Tracing. Funktion använder maskininlärning för att förutspå hur ljuset kommer bete sig efter att de första "ljusstudsen". Därtill tillkommer stöd för ML Ray Regeneration, vilket likt DLSS Ray Reconstruction använder maskininlärning när en Path Trace:ad bildruta ska brusreduceras.

Med dessa två tillskott, ovanpå de förbättringar som gjorts för både uppskalning och bildruteinterpolering med FSR 4, lovar Redstone gott inför framtiden.

Exakt hur och när vi ser mer av FSR Redstone får framtiden utvisa.