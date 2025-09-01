Flyoobe är ett av flera verktyg som kan användas för att installera Windows 11 på datorer som inte når upp till alla systemkrav. Det fungerar lite som en mer avancerad konkurrent till Rufus, som också kan användas för att skapa Windows-installations­media som kringgår systemkraven. Förutom att kringgå godtyckliga systemkrav kan programmet bland annat stänga av olika funktioner och ta bort förinstallerade program.

Neowin rapporterar nu att version 1.7 av Flyoobe inkluderar en ny funktion: möjligheten att stänga av de många AI-funktioner som Microsoft har börjat bygga in i systemet.

Dagen efter lanseringen av 1.7 fick programmet ytterligare en uppdatering till version 1.7.284, med en viktig buggfix och en omarbetad metod för att hitta och stänga av fler Copilot- och andra AI-funktioner.

Andra nyheter i Flyoobe 1.7 är bland annat en förenklad meny för att välja hur renskrapat du vill ha systemet, med ett antal förinställningar från ”minimal” till ”fullständig”. Det går dessutom att läsa in andra förinställningar. Programmet har även en förbättrad funktion för att säkerhetskopiera installerade drivrutiner så att de kan installeras om efter en ominstallation av systemet.