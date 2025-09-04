Microsoft tog bort stödet för Mixed Reality-headset i version 24H2 av Windows 11, men nu har en av företagets Xbox-utvecklare väckt de gamla headseten till liv igen, rapporterar The Verge.

Matthieu Bucchianeri jobbade tidigare med utvecklingen av Mixed Reality-headseten och har på sin fritid tagit fram en ny gratis drivrutin kallad Oasis Driver for Windows Mixed Reality. Den finns att hämta på Steam och gör det möjligt att använda Mixed Reality-headset som Hololens, Dell Visor och Acer Ojo 500 med Steam VR.

Namnet på drivrutinen kommer från Microsofts interna kodnamn på Mixed Reality-plattformen, och en begränsning är att den enbart fungerar på datorer med Nvidia-grafikkort. Det beror enligt Matthieu Bucchianeri på att AMD:s och Intels drivrutiner saknar nödvändiga funktioner.

Den nya drivrutinen är frikopplad från Mixed Reality Portal-programmet som tidigare krävdes. Istället kan användare köra Open VR- och Open XR-program via Steam VR. Drivrutinen har fullt stöd för rörelsekontroller.