Router som klarar att leverera 1000 Mbit/s via wifi?

Har blivit dags att köpa ny router då min gamla bara klarar av att leverera runt 350 Mbit/s när man kör wifi. Letar därför efter en som klarar att leverera 1000 Mbit/s via wifi. Har ingen direkt köpgräns, men billigt är alltid bra.

Ett alternativ kan vara att köpa en accesspunkt istället för en ny router med inbyggd accesspunkt.

Klarar din dator ens mer än 350 enkelström.. vet du hur många kanaler den har osv?

För att få mycket mer krävs mimo och flera kanaler, samt extrem kanalbredd och det brukar mest funka bra i teorin - du lär inte bo i ett labb.

Spara dina pengar och dra en kabel så har du 1gbps på en gång..

Skulle säga att i lägenheter med mycket konkurens i luftrummet brukar typ 600Mbit läng va det som det ladar på oftast typ aldrig sett men n router länka snabbare sådant af mot en dator trots att den ska fixa typ upp till 3000Mbit eller nå sånt minns inte exakt men rätt långt över 1000Mbit iaf.

Även i mitt nuvarande radhus ligger jag oftast runt det med nån spik uppåt 900-1000 mitt i nätterna typ.

På wifi 7 (6 Ghz) maxxar jag nästan min 1000mbit lina på laptop och mobil men på wifi 6 (5 Ghz) är det snabbaste jag lyckats komma upp till ca 800mbps. Kör med en U7 Pro Max.

Skrivet av reaperishere:

Ja, på 6 GHz med 160 MHz kanalbredd kommer jag normalt upp i 1,5-1,8 Gbit/s i praktiken på telefonen nära AP:n.

Med 320 MHz kanalbredd har jag sett folk mäta upp bortåt det dubbla i praktiken, men då får man ju ännu kortare räckvidd och tar upp ännu mer av radiospektrumet som ju tyvärr är betydligt mer begränsat på 6 GHz i Europa än i USA. Samtidigt är det bara vissa enheter som stödjer mer än 160 MHz kanalbredd på 6 GHz.

Man bör vara medveten om hur snabbt hastigheterna på 6 GHz tenderar att droppa med avstånd/väggar dock. Ett rum bort får samma enhet som ovan ca 500-550 Mbit/s, men då är visserligen min AP-montering inte optimal.

Det går att köra bredare kanaler även på 5 GHz, men då bör man säkerställa att man kör på kanaler som andra inte använder eftersom man annars förstör för alla andra. Kan man tänka sig att använda DFS-kanaler så kan man ibland hitta tomma kanaler.

Min test av Asus BT8 med OpenWrt installerat finns att läsa på OpenWrt-forumet. WiFi6 med 80 MHz kanalbredd fixar ca 950 Mbit/s på minimalt avstånd. Med en trävägg och rejält avstånd fast 160 MHz kanalbredd fick jag ungefär samma hastighet, båda testerna på 5 GHz. Resultaten gäller halv duplex nedströms.

1800 spänn hos Telia, man behöver inte vara kund.

Edit: Pulver har något test senare i tråden med 1.5 Gbit/s vid 320 MHz kanalbredd. Jag uppfattar det som att det är med stock Asus-mjukvara men jag kan ha fel. Hursomhelst ser man på resultaten att klienten är enormt betydelsefull.

WIFI är bekvämt, prestanda är sekundärt till pålitlighet. Höga peak-farter är en sak, men att shyffla 1tb över WIFI är recept på frustration. Kabel for life.

250-300mbps duger ju gott för allt man gör på en wifi kopplad enhet, men klart.. Vissa vill väl bara ha större siffror.
Svårt att slå svarstider och respons på kabel, wifi är ju trots allt bara envägskommunikation med extra steg (ja, wifi kan inte sända och ta emot samtidigt..)

Skitbreda kanaler är coolt för hög teoretiskt länkhastighet men blir sjukt känsligt för störning och dina grannar kommer hata dig.

