Galet lågt ljud från moderkortets ljud ut!!!!!!

Medlem

Galet lågt ljud från moderkortets ljud ut!!!!!!

Vet att de inte finns något att göra, men chansar o frågar, kanske nån vet mer än mig, känner mig ha bra kunskap gällande ljud i alla former men ser ingen lösning i detta. Ljudet är så lågt att jag måste ha förstäkaren på ca 70-80 % på volymknappen för att få någon vettig nivå, så vill man inte ha de. Streamar jag till förstärkaren via Bluetooth så blir de bra nivå. Men vill ju så klart ha de kopplat via kabel viss lyssning av youtube och liknande.

Moderkort: gigabyte Auros av något slag, minns inte, sitter i en ganska ny gamingdator med en i7 12700K cpu med RTX 3060Ti grafik.
Ljudbiten: Dali Zenzor pico högtalare + 8" sluten subwoofer, mini försärkare från hembiobutiken Fosi Audio MC101 2-kanals ministereoförstärkare, jag vet att denna är bra och fått bra kritik.
Jag vet ju själv att DAC:en i moderkort nog är riktigt dålig, tycker själv jag har att de ligger i underkant för vad jag vill ha.
Ljudet är lite vasst.

Problemet ligger dock i första hand i ljudnivån, kan de vara så att moderkortets ljud ut(lågnivå) är extremt lågt i just detta moderkortet, alternativt att min miniförstärkare kräver högre ingångssignal.

Allt i windows och i realteks ljud inställningar står på max.

Ja kan ju ha missat nåt ?

Medlem

Testa gärna en annan port på förstärkaren. Min förstärkare kan styra varje in-port individuellt och jag har då minskat in-volymen på vissa portar för att få det mer normaliserat mellan ljudkällor.

Om du inte har nått sånt så vet jag faktiskt inte.

Medlem

finns bara en, länkar:
https://www.hembiobutiken.se/produkter/forstarkare/stereofors...

synd för denna är ju bra o billig, mycket bättre ljud än vanliga datorhögtalare blir de med min dali zensor +sub, synd bara de är så lågt. Funderar på att köpa en hyffsat bra DAC, så kan man ju hoppas ljudet blir både högre och bättre kvalitet. Risken finns ju att just denna förstärkare kräver högre ingångssignaler än normalt, och jag får samma problem med en ny DAC

Har ingen möjlighet heller att prova en annan ingångskälla då den sitter monterad och klar nu i dator riggen med alla kablar kopplade. Svårt att få dit en annan dator bredvid för att testa.

Medlem
Kanske kan testa utgången från en telefon, om du har rätt ljudjack på telefonen?

Medlem
Har du installerat senaste realtek drivrutinen? Finns hos Realtek annars https://www.realtek.com/Download/List?cate_id=593

Hedersmedlem

Jag har en annan förstärkare från Fosi Audio. Den behöver ha lite högre nivå på ingångssignalen för att kunna ge vettigt ljud.

Med gamla ljudkort (90-tal) är det inga problem men nyare moderkort (modern tid) ger inte alls lika hög nivå ut. Brukar rekomenderas en extern DAC eller förförstärkare ihop med den jag har.

Medlem

som jag anade, ska man ha upp nivån får man köpa en extern DAC, de jag kollar på nu...

