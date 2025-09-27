Galet lågt ljud från moderkortets ljud ut!!!!!!

Vet att de inte finns något att göra, men chansar o frågar, kanske nån vet mer än mig, känner mig ha bra kunskap gällande ljud i alla former men ser ingen lösning i detta. Ljudet är så lågt att jag måste ha förstäkaren på ca 70-80 % på volymknappen för att få någon vettig nivå, så vill man inte ha de. Streamar jag till förstärkaren via Bluetooth så blir de bra nivå. Men vill ju så klart ha de kopplat via kabel viss lyssning av youtube och liknande.

Moderkort: gigabyte Auros av något slag, minns inte, sitter i en ganska ny gamingdator med en i7 12700K cpu med RTX 3060Ti grafik.

Ljudbiten: Dali Zenzor pico högtalare + 8" sluten subwoofer, mini försärkare från hembiobutiken Fosi Audio MC101 2-kanals ministereoförstärkare, jag vet att denna är bra och fått bra kritik.

Jag vet ju själv att DAC:en i moderkort nog är riktigt dålig, tycker själv jag har att de ligger i underkant för vad jag vill ha.

Ljudet är lite vasst.

Problemet ligger dock i första hand i ljudnivån, kan de vara så att moderkortets ljud ut(lågnivå) är extremt lågt i just detta moderkortet, alternativt att min miniförstärkare kräver högre ingångssignal.

Allt i windows och i realteks ljud inställningar står på max.

Ja kan ju ha missat nåt ?