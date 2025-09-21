Minns du WRT54GL? Linksys stabila Linux-router från 2005 fick kultstatus bland datorentusiaster, då det gick att installera tredjepartsfirmware och komma åt avancerade nätverksfunktioner. Frihet, helt enkelt.

När Linksys tidigare i år lanserade meshsystemet Velop Micro 7 fick frihetstanken återigen stå i centrum – den här gången med fokus på den personliga integriteten. Det krävs varken app, molntjänst eller inloggning med personuppgifter för att komma igång, utan allt sköts lokalt via ett webbgränssnitt.

För utvecklare finns dessutom Velop WRT Pro 7 – en wifi 7-router där OpenWRT med webbgränssnittet LuCI kommer förinstallerat.

Känner du hur frihetens vindar blåser? Fira Linksys initiativ genom att testa dina kunskaper om företagets historia, tidigare routrar och nya Velop Micro 7. Glöm inte att dela ditt quiz-resultat i forumtråden!

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i en quiz.

Sponsormeddelande Velop Micro 7 – Kompakt mesh utan lull-lull Velop Micro 7 är ett wifi 7-meshsystem för moderna användare som tar personlig integritet och stabil trådlös uppkoppling på lika stort allvar. Installationen är enkel: koppla bara in och skanna QR-koden. Systemet sköter frekvensval och optimering automatiskt. Nyckelegenskaper Enkel installation via QR-kod eller manuellt inmatat lösenord

Inga appar – endast webbgränssnitt

WPA3-säkerhet

En 2,5 Gbit/s Internet/WAN-port per nod Specifikationer Funktion Specifikation Wifi-standard Wifi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be) Band Dual-band (2,4 GHz + 5 GHz) Maxhastighet BE5000 Tekniker MLO, 4096 QAM, OFDMA, Beamforming, Band Steering Täckning 1-pack: 200 m²

2-pack: 400 m²

3-pack: 600 m² Mått (HxBxD) 151 × 75 × 75 mm Wifi-strömmar 2x2 (2,4 GHz) + 2x2 (5 GHz) Kanalbredd 20, 40, 80, 160, 240 MHz Nätverksport 1× 2,5 Gbit/s WAN per nod Säkerhet WPA2/WPA3 Mixed, WPA3 Personal, WPA2 Personal Processor Fyrkärnig processor Gästnätverk Ja, separat och säkert Gränssnitt Webbgränssnitt (ingen app krävs) Uppdateringar Automatiska säkerhetspatchar Garanti 1 år Bakåtkompatibilitet Stöd för 802.11a/b/g/n/ac/ax

Velop WRT Pro 7 – Open source-router för entusiaster För dig som vill bygga fritt finns även Velop WRT Pro 7 – Linksys första wifi7-router som levereras med OpenWRT och LuCI.

► Läs mer och köp Linksys produkter hos Inet