Minns du WRT54GL? Linksys stabila Linux-router från 2005 fick kultstatus bland datorentusiaster, då det gick att installera tredjepartsfirmware och komma åt avancerade nätverksfunktioner. Frihet, helt enkelt.
När Linksys tidigare i år lanserade meshsystemet Velop Micro 7 fick frihetstanken återigen stå i centrum – den här gången med fokus på den personliga integriteten. Det krävs varken app, molntjänst eller inloggning med personuppgifter för att komma igång, utan allt sköts lokalt via ett webbgränssnitt.
För utvecklare finns dessutom Velop WRT Pro 7 – en wifi 7-router där OpenWRT med webbgränssnittet LuCI kommer förinstallerat.
