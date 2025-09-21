Minns du WRT54GL? Linksys stabila Linux-router från 2005 fick kultstatus bland datorentusiaster, då det gick att installera tredjepartsfirmware och komma åt avancerade nätverksfunktioner. Frihet, helt enkelt.

När Linksys tidigare i år lanserade meshsystemet Velop Micro 7 fick frihetstanken återigen stå i centrum – den här gången med fokus på den personliga integriteten. Det krävs varken app, molntjänst eller inloggning med personuppgifter för att komma igång, utan allt sköts lokalt via ett webbgränssnitt.

För utvecklare finns dessutom Velop WRT Pro 7 – en wifi 7-router där OpenWRT med webbgränssnittet LuCI kommer förinstallerat.

Velop Micro 7 – Kompakt mesh utan lull-lull

Velop Micro 7 är ett wifi 7-meshsystem för moderna användare som tar personlig integritet och stabil trådlös uppkoppling på lika stort allvar. Installationen är enkel: koppla bara in och skanna QR-koden. Systemet sköter frekvensval och optimering automatiskt.

Nyckelegenskaper

  • Enkel installation via QR-kod eller manuellt inmatat lösenord

  • Inga appar – endast webbgränssnitt

  • WPA3-säkerhet

  • En 2,5 Gbit/s Internet/WAN-port per nod

Specifikationer

Funktion

Specifikation

Wifi-standard

Wifi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be)

Band

Dual-band (2,4 GHz + 5 GHz)

Maxhastighet

BE5000

Tekniker

MLO, 4096 QAM, OFDMA, Beamforming, Band Steering

Täckning

1-pack: 200 m²
2-pack: 400 m²
3-pack: 600 m²

Mått (HxBxD)

151 × 75 × 75 mm

Wifi-strömmar

2x2 (2,4 GHz) + 2x2 (5 GHz)

Kanalbredd

20, 40, 80, 160, 240 MHz

Nätverksport

1× 2,5 Gbit/s WAN per nod

Säkerhet

WPA2/WPA3 Mixed, WPA3 Personal, WPA2 Personal

Processor

Fyrkärnig processor

Gästnätverk

Ja, separat och säkert

Gränssnitt

Webbgränssnitt (ingen app krävs)

Uppdateringar

Automatiska säkerhetspatchar

Garanti

1 år

Bakåtkompatibilitet

Stöd för 802.11a/b/g/n/ac/ax

Velop WRT Pro 7 – Open source-router för entusiaster

För dig som vill bygga fritt finns även Velop WRT Pro 7 – Linksys första wifi7-router som levereras med OpenWRT och LuCI.

Läs mer och köp Linksys produkter hos Inet

