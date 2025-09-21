Qualcomm har presenterat två nya plattformar på Youtube som markerar nästa steg i företagets ARM-satsning - Snapdragon X2 Elite/Extreme för Windows-datorer och Snapdragon 8 Elite Gen 5 för mobiler. Båda bygger på tredje generationens Oryon-kärnor, nya Adreno-grafiklösningar och kraftigt utökad AI-prestanda.

På PC-sidan får Snapdragon X2 Extreme upp till 18 kärnor på upp till 5,0 GHz, 53 MB cacheminne, en ny Adreno-GPU på 1,85 GHz och Hexagon-NPU på 80 TOPS. Processorn utrustas med minne av typen LPDDR5X med 228 GB/s bandbredd. Qualcomm hävdar upp till 44 procent bättre enkeltrådsprestanda och 75 procent högre flertrådsprestanda än konkurrerande Intel- och AMD-processorer vid samma effekt.

För mobiltelefoner gäller Snapdragon 8 Elite Gen 5, med två Prime-kärnor på 4,6 GHz, sex Performance-kärnor på 3,62 GHz och 24 MB cache. Tidiga Geekbench-resultat visar upp till 3 800 poäng enkeltråd och 12 400 flertråd, klart över dagens Snapdragon 8 Gen 3.

Den nya Adreno-GPU:n är enligt Qualcomm 23 procent snabbare och 20 procent mer energieffektiv, och introducerar mesh shading, hårdvaruaccelererad ray tracing samt en helt ny design med tre beräkningskluster. Nytt är även Adreno High Performance Memory (HPM) - en 18 MB cache som ska ge upp till 38 procent högre minnesbandbredd och bättre uthållighet i längre spelpass. Tillsammans med Unreal x Snapdragon Developer Alliance utlovas optimeringar för Unreal Engine med funktioner som Lumen, Nanite och Chaos Physics Engine.

Båda plattformarna sätter oväntat AI i centrum. I PC-segmentet handlar det om NPU-toppar på 80 TOPS, medan mobilenheter får en Hexagon-NPU som är 37 % snabbare och 16 % mer energieffektiv än föregående generation, nu även integrerad med ISP för bild- och videobearbetning. Qualcomm demonstrerade bland annat generativ bildredigering och en ny “agentisk AI” som ska kunna minnas tidigare konversationer och styra appar lokalt på enheten.

Lanseringen sker först våren 2026 - lagom till att både Intel och AMD väntas introducera nya generationer.