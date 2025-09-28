SweClockers drop!
Vattenkylnings delar




2x Corsair XR5 360 vita radiatorer 500kr st
Litet färg skav på någon av dom

1x Corsair XR5 140 svart radiator 300kr

1x EKWB 360 Coolstream SE radiator 500kr

1x Corsair XC7 vitt vattenblock för cpu 400kr
Passar LGA 1700/1200 & AM4/AM5

1x Corsair XG7 vattenblock för AMD 7900xtx reference model (aldrig använt) 500kr

1x Corsair XD5 vattenpump/res combo vit 1200kr

3-pack Corsair SP120 RGB Elite vita fläktar 400kr

3 st Corsair ML120 RGB Elite vita fläktar 700kr

Det mesta är bara använt ca 1 år och i så gott som ny skick.


