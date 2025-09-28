Vattenkylnings delar

MVAR312
Medlem
●
2x Corsair XR5 360 vita radiatorer 500kr st
Litet färg skav på någon av dom
1x Corsair XR5 140 svart radiator 300kr
1x EKWB 360 Coolstream SE radiator 500kr
1x Corsair XC7 vitt vattenblock för cpu 400kr
Passar LGA 1700/1200 & AM4/AM5
1x Corsair XG7 vattenblock för AMD 7900xtx reference model (aldrig använt) 500kr
1x Corsair XD5 vattenpump/res combo vit 1200kr
3-pack Corsair SP120 RGB Elite vita fläktar 400kr
3 st Corsair ML120 RGB Elite vita fläktar 700kr
Det mesta är bara använt ca 1 år och i så gott som ny skick.
