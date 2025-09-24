Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Veckans fråga: Har du uppgraderat till OLED-skärm (nu då)?

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Veckans fråga: Har du uppgraderat till OLED-skärm (nu då)?

Evnia kikar in på SweClockers för att följa upp sin fråga från 1,5 år sedan. Har du blivit med OLED-skärm sedan sist?

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

För min del blev det just en Philips 32" Evnia 32M2N8900 i början på sommaren. Är otroligt nöjd än så länge även om jag inte testat HDR-läget än

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Vann en för dryga halvåret sedan i en Asus tävling, lite tråkigt då jag nu vill uppgradera alla mina skärmar till oled och som är samma gloss..!

Visa signatur

AMD Ryzen 5800X3D | Asus RTX 3080 TUF OC | Asus ROG Strix x470-F | 32GB 3600mhz | 500GB EVO 970 M.2 | 1TB 860 QVO | HX1000v2 |Asus ROG XG27AQDMG | Asus ROG PG279Q | MSI MAG401QR | Keychron Q1 | Pulsar Xlite V3 | Cloud III wireless | Bambu Lab P1S

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Om jag får ge mina 2 cents om Philips som märke i allmänhet så ser jag ingen anledning för min del att välja Philips framför Asus rog/msi på oled marknaden speciellt när priserna oftast är bättre på Asus skärmarna. Förutom det så är väl designen på Asus/msi mycket bättre - tror Philips får steppa upp rejält både design/prismässigt innan de får en chans i detta segment

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Efter att ha vant mig vid en OLED-TV så är backlight bleed på IPS-paneler oerhört irriterande. Det gör så mycket för upplevelsen.

Själv väntar jag ivrigt på att LGs 45GX990A ska släppas.
45", 5120x2160 pixlar i 165Hz.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Nej däremot hoppas jag nöata VR headset jag köper har micro oled.
Att byta vanliga skärmen har jag inga planer på för VR spel är mitt större intresse.

Visa signatur

🇸🇪 VR Sverige Discord server - Svensk VR Community
https://discord.com/invite/avnhs6mgjc

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Köpte min AOC i signaturen under förra BF. Väldigt nöjd

Visa signatur

Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Är sugen på att köpa Evnia 32M2N8900/00 på komplett om inte Inet kommer med någon bra deal på 25 års jubileumet imorgon.

Kan få den för 7649:- då jag har rabattcheck för medlemsnivå. Finns det någon bättre skärm i den prisklassen just nu?

Har ett par Logitech Z207 högtalare idag, hur står sig de inbyggda i skärmen mot ett par såna? Någon som vet?
Skulle vara skönt med ett renare skrivbord.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Keeper of the Bamse

Svarade nej, men jag har helt enkelt avvecklat datorskärm helt och hållet. Kör datorn inkopplat till en LG 77" oled istället. Jag är gammal och soff-gejmar med handkontroll nu för tiden

Visa signatur

i7 10770K, NH-D15. 16GB corsair. RTX 3080. 3TB nvme. Samsung G9. Fractal Torrent Compact. Corsair RM850.
Logitech G pro wireless mouse. Logitech TKL915 wireless. Logitech Pro X Wireless.
Macbook M3 (16GB, 512GB). HP Reverb G2.
www.bamseclockers.com

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Nope, Samma "skärm" TV, sedan 2014. (Sony KDL-50w805b)
Priserna sjunker inte till min nivå, allt avvecklas långt före och försvinner från marknaden.

Visa signatur

| R7 5700x3D | be quiet! Dark Rock 4 Pro | Gigabyte X570 Aorus Elite | Kingston 2x16GB @ 3200mhz cl16 |
| Asus ProArt RTX 4070 Ti Super | Kingston NVMe 512GB + 1TB + 2TB | Corsair RM750 | Fractal Design Meshify C |
── 1984 was meant as a warning, not an instructional manual ────────────────────────────────────

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Svarade nej av enkla anledningen att jag inte planerar köpa skärm. Inte heller känner jag ett skriande behov av just en oled i den omfattningen att jag känner att jag måste uppgradera.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Nej då jag är fortfarande nervös för inbränning. Kör mini-led monitor tills vidare

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag tänker aldrig köpa oled datorskärm så länge inbränningar är ett problem vilket det är.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av landahl:

Jag tänker aldrig köpa oled datorskärm så länge inbränningar är ett problem vilket det är.

Gå till inlägget

Exakt, skulle inte kalla OLED en uppgradering.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Ja det blev nyligen en Samsung Odyssey G8 G80SD när den var på rea för 6666kr.

Visa signatur

CPU: AMD Ryzen 7 9800x3D | GPU: Asus Prime 5070 Ti OC | Mobo: Asus ROG Strix B650E-F | RAM: 32GB Kingston FURY Beast 6000MHz CL30 | M.2 2 x Kingston FURY Renegade 2TB | SSD: Samsung 860 EVO 1TB | PSU: Phanteks AMP GH 850W ATX 3.1 | Kylare: Thermalright Peerless Assassin 120 SE | Chassi: Lian Li LANCOOL 216 RGB | Monitor 1: Samsung Odyssey G8 G80SD | Monitor 2: Lenovo Legion Y27q-20 | Tangentbord: Mountain Everest Max MX Brown | Mus: Glorious PC Gaming Race Model I | Hörlurar: Sennheiser HD 560S

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Kommer 100% uppgradera till en nu i höst när gen4 panelerna kommer.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Nope. Mina LCD/LED skärmar fungerar bra fortfarande

Visa signatur

Stationär PC: Chassi: Phanteks Enthoo EVOLV ATX MB: MSI B550 Gaming Plus CPU: AMD Ryzen 7 5700X Kylning: Noctua NH-U12S GPU: Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse 16GB VRAM. RAM: Corsair Vengeance LPX Black 32GB 3600MHz NVMe: 2st Kingston A2000 SSD: Intel 520 180GB och Intel 530 240GB HDD: WD Green 1TB, Toshiba 640GB samt fler HDD PSU: Corsair RM750X. Mobila enheter Mina Androidenheter och Dell Latitude 5400. Citera om du vill ha ett garanterat svar från mig

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar