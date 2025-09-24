Veckans fråga: Har du uppgraderat till OLED-skärm (nu då)?

Är sugen på att köpa Evnia 32M2N8900/00 på komplett om inte Inet kommer med någon bra deal på 25 års jubileumet imorgon.

Kan få den för 7649:- då jag har rabattcheck för medlemsnivå. Finns det någon bättre skärm i den prisklassen just nu?

Har ett par Logitech Z207 högtalare idag, hur står sig de inbyggda i skärmen mot ett par såna? Någon som vet?

Skulle vara skönt med ett renare skrivbord.