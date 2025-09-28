SweClockers drop!
Ny cpu, bios recovery?

Ny cpu, bios recovery?

Har satt in en ny cpu ( Rysen 7 5700X). Passade på att uppgradera till win 11.

Varje gång jag startar så vill bios att jag kör en Bios recovery. Trycker jag F1, och sedan direkt esc och går ur bios så startar windows normalt.
Jag körde in den senaste biosen för bara några veckor sedan, när jag pysslade med annat, så biosen är i princip helt ny.

Någon som vet vad datorn vill att jag ska göra?

Jag gissar att problemen har med att du uppdaterade till win 11 snarare än installerade det från start så prova installera om det eller åtminstone göra en återställning.

Gå in i BIOS genom att trycka F1 och ladda default-inställningarna, sedan aktiverar du Reziseble Bar och eventuellt DOCP.
Spara och starta om.

Nope, installerat på ren hårddisk, helt ren, rensade den i cmd-promten

Laddat default har jag gjort, men inte resten, ska testa det 👍🏼

Om jag aktiverar deafault så måste jag återigen aktivera tmp och secure boot. Det glömde du nämna, men det kände jag till.

reziseble bar och DOCP hjälpte inte. Fortfarande recover bios.

Fler problem. Bara för att testa så körde default och raderade secure Boot keys. Den startade inte win som jag misstänkte. Ställde tillbaka sakerna, windows krävde då nyckeln för secure Boot. Letade upp den och loggade in.
Men varje gång jag startar nu så frågar den efter nyckel, den verkar inte se att jag aktiverat secure Boot.

Det borde du inte behöva aktivera. TPM borde vara på som standard nuförtiden i o med Windows 11 krav. Är du säker på att du verkligen la in senaste BIOS:en?

Det är inte bara så att CMOS-batteriet är dåligt? Varit med om helt nya moderkort som kommer med tomma batterier, så har alltid som rutin att sätta dit ett nytt när jag bygger datorer.

Billig grej att byta för att utesluta det problemet annars...

Ladda default men gå inte ur med Escape, se till att spara.
Detta med F1 och BIOS-reset är normalt när man bytt CPU, men man skall bara behöva göra det en gång.

Enligt bilden han lade upp i sitt första inlägg har han senaste.
https://rog.asus.com/se/motherboards/rog-strix/rog-strix-x470...

Läs, en gång till... CR2032 är ledtråden.

Detta fel brukar indikera på datum och tid inte stämmer med övrigt.

Precis som @Sveklockarn tror jag på att byta batteri.

Enligt bilden han lade upp har han senaste BIOS.

Svarade på fel inlägg.

Du skall inte gå ur med Esc, du skall spara dina inställningar.

Hmmm, mycket märkligt i så fall av den moderkortstillverkaren att ha TPM avstängt som standard fortfarande

På alla moderkort jag haft så har jag fått en fråga om jag vill spara ändringarna om jag trycker på ecs

Utöver dåligt batteri så får man väl även detta symtomet om CMOS reset-jumpern sitter fel. Inget som är knas där?

