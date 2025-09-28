SweClockers drop!
Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Kommentar: Fysiska spel ligger i dödens väntrum

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Kommentar: Fysiska spel ligger i dödens väntrum

Njut av dina skivor nu, för snart lär de vara borta, skriver FZ:s Tomas Helenius.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag hade köpt CD skivor med spel om det fortfarande hade varit ett alternativ på PC.

På Xbox gör jag det fortfarande, speciellt SP spel. Jag spelar oftast enbart igenom ett spel en gång. Att ha möjlighet att sälja vidare det är ett stort plus, främst för plånboken.

Pga. detta på PC köper jag aldrig spel på release utan inväntar några månader/år för stor rea. Jag äger ändå inte spelen, så varför ge mer än vad jag behöver.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Att alla spel endast blir prenumeration är väl nästa steg

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Att ha sina älskade spel på fysisk media ger en speciell värme i själen.

Tack för artikeln, den påminde mig om att det sen ganska många år nu varit hög tid att omsätta mina planer på att göra väggdekoration av mina gamla spel i verkligheten.

Nu blev jag tusan taggad.

Visa signatur

1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 l41d
In a world without walls and fences you don´t need windows and gates.......
AMD Ryzen 5 3600X, Radeon RX5700XT, on Linux Mint.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Skönt, internet är ju tillräckligt snabbt nu för tiden, fysisk media behövs inte längre (om nu inte spel blir flera terabyte stora)

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Ibymafayhas:

Att alla spel endast blir prenumeration är väl nästa steg

Gå till inlägget

Det är ju precis vad det är, steam fick nyligen ändra sina stadgar för att förklara att man köper inte spelet utan licensen att använda det, hur länge licensen finns är upp till steam...
Jag som följer bil industrin så är det samma där med alla prenumerationstjänster i bilar. Vissa tillverkare fick även där gå ut och ändra sina stadgar att "livstid" egentligen betyder garantitid. men nu går jag ifrån ämnet.
Det går ganska snabbt där, netflix, hbo, disney mfl gör samma sak.

Jag har flera gamla spel på skivor och de kan jag ALLTID spela oavsett om licensen går ut och företaget bakom går i graven Jag äger därmed det spelet. Jag har även flera spel på steam och ett par andra tjänster men där har jag i bakhuvudet att de kan försvinna närsomhelst.
GOG är väll de enda som faktiskt gör det möjligt att "typ" äga vissa spel?

Visa signatur

Ryzen 9800X3D @ Stock, MSI Suprim X 3080 @ game mode.
YT kanal där jag meckar bilar: https://www.youtube.com/@saab900turboT16

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

prenumeration är nog enda valet snart, att köpa digitala spel är ju helt värdelöst, då du varken äger spelen, eller kan sälja dom..

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Fysiskt är det enda vettiga för mig.

Dagen konsoller slutar stödja fysisk media är dagen jag slutar köpa konsoller, för all framtid. För PC finns det ju tack och lov DRM-fria alternativ, men även där spenderar jag hellre 90% av mina spelpengar på 15-30 år gamla spel, på skiva. Har även fördelen att ge enormt mycket bättre värde för pengarna när jag kan köpa 5-20 spel för samma slant, som ett nysläpp.

Och lådorna... älskar big box till döds!

Visa signatur

| Corsair Obsidian 500D | Intel Xeon E5-1680 v2 3.9GHz med Corsair iCUE H115i Elite Capellix XT | Asus Rampage IV Black Edition | G.Skill Sniper 4x8GB 2133MHz CL10 | 2x EVGA GeForce GTX TITAN X 12GB, SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty Pro | Samsung 870 EVO 2TB, Samsung 870 EVO 1TB, 2x Seagate Barracuda 2TB | Corsair AX860i | DELL P991 Trinitron | Windows XP/10 Dual-Boot |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Keeper of Traditions

Att ha spelen på skiva känns helt meningslöst, särskilt nu när de flesta spelen kräver veckor/månader av patchande och beta-testande efter släpp för att bli bra.

Fysiska specialutgåvor däremot köper jag gärna, likt BG3 och Wasteland 3.

Visa signatur

|| AMD Ryzen 9800X3D || Asus RTX 4070 TI Super TUF || Samsung 990 PRO 4TB || Kingston Fury CL30 64GB || Corsair RM 850x || Antec P183 || Asus G-Sync RoG Swift PG279Q || Dell XPS 15 ||

The Force is like Duct Tape, it has a light side, a dark side, and holds the universe together.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar