Kommentar: Fysiska spel ligger i dödens väntrum

Jag hade köpt CD skivor med spel om det fortfarande hade varit ett alternativ på PC.

På Xbox gör jag det fortfarande, speciellt SP spel. Jag spelar oftast enbart igenom ett spel en gång. Att ha möjlighet att sälja vidare det är ett stort plus, främst för plånboken.

Pga. detta på PC köper jag aldrig spel på release utan inväntar några månader/år för stor rea. Jag äger ändå inte spelen, så varför ge mer än vad jag behöver.