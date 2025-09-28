G920 Trasig?

Skrivet av Bosse78: Sonen fick en G920 ratt i present idag. Kopplade in den och starta Forza. Direkt när man petar på gasen gör ratten själv fullt rattutslag till höger. Bromsen funkar med backar inte när man håller in den. Går köra frammåt väldigt försiktigt men ratten "kämpar emot" hela tiden. Är den trasig eller gör jag nått fel ? Gå till inlägget

Enda tips jag kan ge är att kalibrera den;

"Grundläggande kalibrering (Windows)

Koppla in din G920 i datorn.

Öppna enhetshanteraren genom att söka efter "joy.cpl" i Windows sökfält eller "Spelkontrollerinställningar" i Kontrollpanelen.

Välj din Logitech G920 i listan.

Håll ner CTRL + SHIFT och klicka sedan på Egenskaper.

Gå till fliken Inställningar och klicka på Kalibrera.

Följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera ratt, pedaler och eventuellt växelspak."

"Avancerad kalibrering (G Hub)

Ladda ner och installera Logitech G Hub-programvaran om du inte redan har den.

Starta G Hub och välj din G920 för att öppna enhetens inställningar.

Här kan du:

Uppdatera firmware: Se till att ratten har den senaste programvaran.

Justera pedalkänslighet: Finjustera hur mycket du behöver trycka på gaspedalen och bromsen.

Felsöka: Använd G Hubs inbyggda verktyg för att identifiera och lösa kalibreringsproblem."

Edit:

För att backa kan den funktionen vara bunden till en knapp på ratten istället för broms, då du använder bromsen även för att bromsa när du väl backar. Se även över hur "kontrollerna" är mappade till ratten i spelet.