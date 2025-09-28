SweClockers drop!
Forum Datorkomponenter Tangentbord, möss och övrig kringutrustning Tråd

G920 Trasig?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

G920 Trasig?

Sonen fick en G920 ratt i present idag. Kopplade in den och starta Forza. Direkt när man petar på gasen gör ratten själv fullt rattutslag till höger. Bromsen funkar med backar inte när man håller in den. Går köra frammåt väldigt försiktigt men ratten "kämpar emot" hela tiden. Är den trasig eller gör jag nått fel ?

Visa signatur

MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI, 5700x3d, Cooler Master MasterLiquid ML240L, Kingston Fury 32GB (4x8GB) DDR4 3600MHz CL 17 Beast, Asus RTX 4070 Dual White OC, Samsung 990 Pro 1TB + Seagate FireCuda 520 SSD 2TB, Seasonic G12 GM-850, Fractal Design Define C, LG UltraGear 27GP850

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Bosse78:

Sonen fick en G920 ratt i present idag. Kopplade in den och starta Forza. Direkt när man petar på gasen gör ratten själv fullt rattutslag till höger. Bromsen funkar med backar inte när man håller in den. Går köra frammåt väldigt försiktigt men ratten "kämpar emot" hela tiden. Är den trasig eller gör jag nått fel ?

Gå till inlägget

Enda tips jag kan ge är att kalibrera den;

"Grundläggande kalibrering (Windows)
Koppla in din G920 i datorn.
Öppna enhetshanteraren genom att söka efter "joy.cpl" i Windows sökfält eller "Spelkontrollerinställningar" i Kontrollpanelen.
Välj din Logitech G920 i listan.
Håll ner CTRL + SHIFT och klicka sedan på Egenskaper.
Gå till fliken Inställningar och klicka på Kalibrera.
Följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera ratt, pedaler och eventuellt växelspak."

"Avancerad kalibrering (G Hub)
Ladda ner och installera Logitech G Hub-programvaran om du inte redan har den.
Starta G Hub och välj din G920 för att öppna enhetens inställningar.
Här kan du:
Uppdatera firmware: Se till att ratten har den senaste programvaran.
Justera pedalkänslighet: Finjustera hur mycket du behöver trycka på gaspedalen och bromsen.
Felsöka: Använd G Hubs inbyggda verktyg för att identifiera och lösa kalibreringsproblem."

Edit:
För att backa kan den funktionen vara bunden till en knapp på ratten istället för broms, då du använder bromsen även för att bromsa när du väl backar. Se även över hur "kontrollerna" är mappade till ratten i spelet.

Visa signatur

Official Necrophor Site
http://www.facebook.com/Necrophor
Swedish Black/Death Metal

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Necrophor:

Enda tips jag kan ge är att kalibrera den;

"Grundläggande kalibrering (Windows)
Koppla in din G920 i datorn.
Öppna enhetshanteraren genom att söka efter "joy.cpl" i Windows sökfält eller "Spelkontrollerinställningar" i Kontrollpanelen.
Välj din Logitech G920 i listan.
Håll ner CTRL + SHIFT och klicka sedan på Egenskaper.
Gå till fliken Inställningar och klicka på Kalibrera.
Följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera ratt, pedaler och eventuellt växelspak."

"Avancerad kalibrering (G Hub)
Ladda ner och installera Logitech G Hub-programvaran om du inte redan har den.
Starta G Hub och välj din G920 för att öppna enhetens inställningar.
Här kan du:
Uppdatera firmware: Se till att ratten har den senaste programvaran.
Justera pedalkänslighet: Finjustera hur mycket du behöver trycka på gaspedalen och bromsen.
Felsöka: Använd G Hubs inbyggda verktyg för att identifiera och lösa kalibreringsproblem."

Edit:
För att backa kan den funktionen vara bunden till en knapp på ratten istället för broms, då du använder bromsen även för att bromsa när du väl backar. Se även över hur "kontrollerna" är mappade till ratten i spelet.

Gå till inlägget

Det mesta löste sig med att installera G-hub och uppdatera firmware. Men man måste trycka väldigt hårt för max broms och för att få bilen att backa. Detta gäller även vid kalibrering trots 100% känslighet.

Visa signatur

MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI, 5700x3d, Cooler Master MasterLiquid ML240L, Kingston Fury 32GB (4x8GB) DDR4 3600MHz CL 17 Beast, Asus RTX 4070 Dual White OC, Samsung 990 Pro 1TB + Seagate FireCuda 520 SSD 2TB, Seasonic G12 GM-850, Fractal Design Define C, LG UltraGear 27GP850

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Bosse78:

Det mesta löste sig med att installera G-hub och uppdatera firmware. Men man måste trycka väldigt hårt för max broms och för att få bilen att backa. Detta gäller även vid kalibrering trots 100% känslighet.

Gå till inlägget

Härligt att det löste sig!

Jag har ingen erfarenhet av ratten i sig eller hur saker mappas, men huvudsaken är att det fungerar som det ska
Personligen hade jag nog mappat att backa till en knapp på ratten istället, men det är ju personliga preferenser.

Visa signatur

Official Necrophor Site
http://www.facebook.com/Necrophor
Swedish Black/Death Metal

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Bosse78:

Det mesta löste sig med att installera G-hub och uppdatera firmware. Men man måste trycka väldigt hårt för max broms och för att få bilen att backa. Detta gäller även vid kalibrering trots 100% känslighet.

Gå till inlägget

låter som att pedalen inte är korrekt kalibrerad.

denna videon förklarar rätt bra hur du vill kalibrera din broms.

vill du ha max brom längre upp än max instryckt så ska du sluta trycka ungefär där du vill att max broms ska vara även att texten säger att du ska trycka den hela vägen.

men vill du ha max nära helt intryckt tryck den till typ 75-90% nånstans så kommer alla värden över 75-90% värdet tolkas som att pedalen är i botten.

vilket även kan vara att rekomendera om pedalen har mycket glapp då värdet för ända i bottnen kan innebära att den inte alltid når till det kalibrerade värdet och inte kan nå max värdet trots att pedalen är i botten.

Visa signatur

ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar