Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Muskampen 2025 - Världens bästa gamingmus skall utses

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Muskampen 2025 - Världens bästa gamingmus skall utses

Blod, svett och tårar? Nej, men eld, katter och ostbågar när Muskampen 2025 drar igång.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Äntligen ett seriöst och vetenskapligt test!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag tror på Logitech G Pro X Superlight 2!
Ska bli spännande vilket fall som! Kul med sånt här!

Visa signatur

ROG Strix Z790-E/Intel i7 13700K/Noctua NH-U12A Chromax/MSI RTX 4080 Suprim X/32GB Corsair vengeance 6200mhz/Lian Li 217/Seasonic Vertex 850/ Wobkey Crush80
Alienware AW3423DWF/Klipsch R-41PM/G-Pro X Superlight/Fiio FT1

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Kul att ni har med antika möss som SteelSeries Rival 3 Wireless också.

Visa signatur

Case: Fractal Design Torrent Solid Black MOBO: ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI CPU: AMD Ryxen 7 7800X3D CPU cooler: Noctua NH-D15 RAM: G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 6000MHz CL30 32GB GPU: ASUS RTX 5080 16GB ROG Astral OC PSU: ROG Strix 1000W Gold Aura Edition M2: Kingston Fury Renegade 2TB Fans: 4x Noctua NF-A12x25
Monitor: ASUS ROG Swift PG27AQDM 27" 240Hz 1440p OLED QHD Mouse: X2 CRAZYLIGHT Wireless PXR
Mousepad: Artisan Type-99 Keyboard: Wooting 80HE Headset: Audeze Maxwell Mic: Blue Yeti X

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Vad spännande med en sådant här seriöst test.

Kan verkligen inte gissa på vilken som vinner men superlighten har ju sina problem med scrollhjul och knappar....

Visa signatur

Custom SweC - Optimerar utseendet på Sweclockers. 21 Aug : v0.6.0 Nu kan du dimra bilder på SweC!
Installera Custom SweC UserCSS
Lagers tips: Mappa om framåt-knappen på musen till Home-knappen! Du kan inte leva utan det sedan!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Meh!!! Alla vet ju redan att Intellimouse Explorer är världens bästa spelmus!!!

Visa signatur

| Corsair Obsidian 500D | Intel Xeon E5-1680 v2 3.9GHz med Corsair iCUE H115i Elite Capellix XT | Asus Rampage IV Black Edition | G.Skill Sniper 4x8GB 2133MHz CL10 | 2x EVGA GeForce GTX TITAN X 12GB, SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty Pro | Samsung 870 EVO 2TB, Samsung 870 EVO 1TB, 2x Seagate Barracuda 2TB | Corsair AX860i | DELL P991 Trinitron | Windows XP/10 Dual-Boot |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Geeks
SweClockers

Galet spännande och väldigt kul med ett så annorlunda test!

Visa signatur

» Kontakta oss » SweClockers på Facebook » SweClockers på Youtube » Blips of SweClockers (Spotify) » Pappa till Moderskeppet 1–3 » SweClockers chefredaktör 2007–2015 (Team Jonas, Emil, Jacob och Ytterberg)

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar