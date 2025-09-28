Datorn kraschar/hänger sig.

Så min dator kraschar at random.

Det började plötsligt för snart en vecka sedan.

Ibland under gaming och ibland under idle.

Inga felmeddelanden, den bara fryser och jag måste hålla in power knappen för att starta om.

Ca 1-3 krascher per dag.

Vad jag testat:

* 2 olika PSU (corsair sf600 och sf850).

* Uppdatera GPU drivers.

* Ominstallerat Windows på en annan SSD dock har båda varit i datorn fast den utan Windows varit tom.

* Kört memtest64 (passerade felfritt i 4 cyckles).

Bra att veta:

* Jag bytte GPU från 4070 till 5070ti för ca 2 månader sedan.

* DDR4 ram (32gb).

* Moderkortet är Gigabyte B760I Aorus Pro DDR5 ca 2 år gammal.

* Jag använder en GPU riser kabel.

* CPU är en 13600k ca 2 år gammal. <---- Min största misstanke då Intel har kända problem.

* Temperaturer är helt okej när jag spelar och i Windows dock lite väl varm om jag kör tex OCCT.

Vad tycker ni jag ska göra? Eller vad tror ni det är för fel?

Testa med en annan GPU är förslaget från chatGPT.

Jag har kvar mitt 4070 ca en vecka till då den ligger ute på Tradera, dock är mitt case riktigt bökigt att bygga i så jag slipper gärna bygga om 2 ggr och jag misstänker att det mest är waisted effort.

Dags för en RMA på CPU:n?

Tänkte i så fall köpa en AMD cpu+mb+ram då jag inte orkar vänta.