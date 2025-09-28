Behöver köpråd för eget bygge

De senaste 4 åren har jag suttit med en relativt billig laptop och spelat. Jag lyckas ändå kräma ur 50-60 fps i Cyberpunk 2077 med grafiken på high/medium. Men nu känner jag att det är dags att återgå till mina rötter och bygga en PC. Jag har byggt mina egna datorer sen mitten av 00-talet så jag känner mig väldigt bekväm med det. Dock har jag absolut ingen koll på delar längre så jag behöver tips!

Jag spelar allt jag kan komma över, ofta ganska krävande spel.

Min budget är 15 000 kr för datorn och typ 2000kr för en skärm, om det räcker. Jag bygger som sagt ihop den själv och jag behöver inget Windows.