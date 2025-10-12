Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Sydkoreanska staten demonstrerar vikten av backup

Melding Plague

Sydkoreanska staten demonstrerar vikten av backup

858 TB data gick bokstavligen upp i rök.

Läs hela artikeln här

Medlem

Klantigt värre

Medlem

Vadå, körde de inte RAID?

Medlem

Jag som hatar dessa "moln" o vägrar nyttja ser ändå poängen av att ha flera kopior och att dessa skall vara helt fristående av varandra, lägenheten ska kunna brinna ner utan att man förlorar sina oersättliga filer.

Nu jobbar jag o polarn på att ordna till det så att vi har en mapp på varandras servrar som automatiskt synkar nån gång om dygnet, så att man alltid har en uppdaterad kopia av allt oersättligt hemma hos varandra.....
Vi får se vad för smart lösning han hittar på.

Medlem

Hmm..
Vilken slump..

Medlem

Det finns mycket galenskaper i världen. Ett problem är att utvecklingen går för snabbt och folk ej hinner med.
Ur säkerhetssynpunkt så ska folk endast veta det de behöver veta, så en utvecklare ska inte ha information om och hur backuper utförs eller hur ofta. Det ska några andra personer på IT ha hand om. Och frågan är om det alltid fungerar så bra när kommunikationen ska gå genom projektledare och annat som knappt vet skillnaden på en router och en skrivare?

Detta tillsammans med allt IT gör. IT kan få för sig att ändra i rättigheter för användare, självklart ska användare ej få någon förvarning, ur säkerhetsperspektiv är det bra att de inte vet i förhand att deras rättigheter kommer att minskas.
Problemet är att det finns något som heter driftsäkerhet och överraskningar att saker har slutat att fungera för IT gör saker utan att informera är heller inte bra.

Jag tror hela problemet bottnar i för snabb utveckling där det inte har hängt med. Snabb utveckling av precis vad som helst brukar leda till konstigheter då regelverk och annat ej hinner med.

Medlem

Udda grej. 858 TB är ju inte ens en häpnadsväckande stor mängd data.

Medlem

Vadå inte "gick". Struntprat. Det finns ju 24 TB hårddiskar som kostar runt 3.000 kr/st (ex moms). Det krävs 54 sådana för 858 TB vilket ger en kostnad på ca 165.000 kr. Det är väl ingen kostnad för ett molnföretag som har tjänster på nationell nivå. Förstås ska den backuppen hållas extern på annan ort.

Amazon S3 t.ex har ju synkning mellan fysiska regioner. Jag har lagrat data där sen 2016 och inte tappat en byte. Och jag har också minst en extra kopia av allt. Visst, de har också haft nåt mindre missöde för bra länge sen i US-regionen om jag inte minns fel, men inget i den här storleksordningen.

Medlem

3-2-1-FAIL!

Medlem
Skrivet av lillaankan_i_dammen:

Det finns mycket galenskaper i världen. Ett problem är att utvecklingen går för snabbt och folk ej hinner med.
Ur säkerhetssynpunkt så ska folk endast veta det de behöver veta, så en utvecklare ska inte ha information om och hur backuper utförs eller hur ofta. Det ska några andra personer på IT ha hand om. Och frågan är om det alltid fungerar så bra när kommunikationen ska gå genom projektledare och annat som knappt vet skillnaden på en router och en skrivare?

Detta tillsammans med allt IT gör. IT kan få för sig att ändra i rättigheter för användare, självklart ska användare ej få någon förvarning, ur säkerhetsperspektiv är det bra att de inte vet i förhand att deras rättigheter kommer att minskas.
Problemet är att det finns något som heter driftsäkerhet och överraskningar att saker har slutat att fungera för IT gör saker utan att informera är heller inte bra.

Jag tror hela problemet bottnar i för snabb utveckling där det inte har hängt med. Snabb utveckling av precis vad som helst brukar leda till konstigheter då regelverk och annat ej hinner med.

Snarare dålig governance, men det delvis kan vara en effekt av snabb utveckling.
I detta fall finns ingen anledning att inte ta backup förutom 1) medvetet beslut eller 2) slarv

Medlem
Skrivet av Barsk66:

Vadå inte "gick". Struntprat. Det finns ju 24 TB hårddiskar som kostar runt 3.000 kr/st (ex moms). Det krävs 54 sådana för 858 TB vilket ger en kostnad på ca 165.000 kr. Det är väl ingen kostnad för ett molnföretag som har tjänster på nationell nivå. Förstås ska den backuppen hållas extern på annan ort.

Amazon S3 t.ex har ju synkning mellan fysiska regioner. Jag har lagrat data där sen 2016 och inte tappat en byte. Och jag har också minst en extra kopia av allt. Visst, de har också haft nåt mindre missöde för bra länge sen i US-regionen om jag inte minns fel, men inget i den här storleksordningen.

Synkning hjälper ej mot ransomware, så backuper måste ligga i cyber vault

Medlem

Pinsamt. Att påstå att det är för mycket att ha backup på är ju fullständigt nonsens. På det stora hela är 700tb relativt lite data.

För egen del speglar jag mina viktiga mappar mot en egen NextCloud-server som jag kör på en extern VPS. Tar sedan veckovis backuper på den och sparar på en lokal server som ligger på ett annat subnät än mina daily driver-datorer. Knappast någon perfekt lösning, men nu kan jag i varje fall säga att jag gör mer än Sydkoreanska myndigheter

Medlem
Skrivet av Aleshi:

Vadå, körde de inte RAID?

Jo, men eldbossen vann

Medlem
Skrivet av Aleshi:

Vadå, körde de inte RAID?

Ja precis, vad är oddsen att hela servern brinner upp vid samma tillfälle.

Medlem
Skrivet av boogey:

Udda grej. 858 TB är ju inte ens en häpnadsväckande stor mängd data.

Rätt säker på att jag har en USB-sticka med den mängden.

Medlem

Backup i samma rum eller ingen alls?

Hm, vad jag hörde/läste någon annanstans så fanns det visst backup - i samma rum som branden ägde rum i, så spelar nog ingen roll så här i efterhand?🤔

Vikten av backup i annat rum (helst annan byggnad) än det du vill backuppa. 3-2-1 eller vad det nu kallas för!

Mvh,
WKF.

Medlem
Skrivet av boogey:

Udda grej. 858 TB är ju inte ens en häpnadsväckande stor mängd data.

Precis min spontana tanke också. IBM klämmer väl in det på två band-cartridge. Men en sak med backuper är väl att om man inte planerar för att de ska göras finns ju risken att de inte görs, eller tar för lång tid att göra eller återställa.

Medlem
Skrivet av jolu:

Synkning hjälper ej mot ransomware, så backuper måste ligga i cyber vault

Syftet med mitt inlägg var inte att ge en teknisk lösning på själva backupptagandet utan bara att påpeka att prisnivån för att hantera lagringsvolymen är låg och fullt hanterbar.

Medlem

Att påstå att 858 TB är för mycket att kunna ha backup på är helt löjligt. Jag har en tiondel av det, ca 80TB som en privatperson.

Det går lätt att klämma in över en petabyte i ett 4U chassi om man så vill. Så det tar knappt upp någon plats det heller.

Medlem

Grundproblemet:
Backup och off-site-backup är en försäkringskostnad man helst aldrig ska se nyttan av. Personer som tycker det är viktigt att budgetera för sånt är olyckskorpar och - för dem vars bonus beror av avdelningens vinst - tråkmånsar. 🙄

Medlem
Skrivet av Natron:

Att påstå att 858 TB är för mycket att kunna ha backup på är helt löjligt. Jag har en tiondel av det, ca 80TB som en privatperson.

Det går lätt att klämma in över en petabyte i ett 4U chassi om man så vill. Så det tar knappt upp någon plats det heller.

Med en dåligt designad backuplösning är det dock inte trivialt att skyffla storleksordningen petabyte mellan datacenter inom rimlig tid - åtminstone om man inte vill budgetera för multigigabit-länkar mellan dem.

Medlem

Jag har 70 TB data med backup hemma, och visst, detta är typ 10 gånger mer men jag är inte sydkoreanska staten.

Medlem
Skrivet av Lussarn:

Jag har 70 TB data med backup hemma, och visst, detta är typ 10 gånger mer men jag är inte sydkoreanska staten.

Så när ditt hus brinner…?

Medlem

De var ju off-site backup:en.

Vad gör man när ens backup brinner upp?

Medlem
Skrivet av Kasken:

Jag som hatar dessa "moln" o vägrar nyttja ser ändå poängen av att ha flera kopior och att dessa skall vara helt fristående av varandra, lägenheten ska kunna brinna ner utan att man förlorar sina oersättliga filer.

Nu jobbar jag o polarn på att ordna till det så att vi har en mapp på varandras servrar som automatiskt synkar nån gång om dygnet, så att man alltid har en uppdaterad kopia av allt oersättligt hemma hos varandra.....
Vi får se vad för smart lösning han hittar på.

Hur mycket oersättliga filer har dock vanligt folk? Jag menar jag vet att de flesta inte har något, som mig, och av mest vikt kanske det är några privata bilder/videor, fast när man läser i Sweclockers verkar det ibland som varannan person här skulle ha hela sina liv förstörda ifall deras digitala data försvann?

Medlem
Skrivet av FabriciusRex:

De var ju off-site backup:en.

Vad gör man när ens backup brinner upp?

Det var inte en backup alls om det var enda exemplaret av data.

Medlem
Skrivet av rwkk:

Hur mycket oersättliga filer har dock vanligt folk? Jag menar jag vet att de flesta inte har något, som mig, och av mest vikt kanske det är några privata bilder/videor, fast när man läser i Sweclockers verkar det ibland som varannan person här skulle ha hela sina liv förstörda ifall deras digitala data försvann?

Bilder och filmer av ens liv, barns uppväxt och så är väl det vanligaste. Annat man producerat själv går ju inte heller att direkt ersätta. Filmar man i 4k blir det lätt en skaplig mängd data.

Medlem
Skrivet av rwkk:

Hur mycket oersättliga filer har dock vanligt folk? Jag menar jag vet att de flesta inte har något, som mig, och av mest vikt kanske det är några privata bilder/videor, fast när man läser i Sweclockers verkar det ibland som varannan person här skulle ha hela sina liv förstörda ifall deras digitala data försvann?

Jag har tre opublicerade böcker, 2-3 år av spelutveckling (förvisso på hobbynivå) och alla foton sedan tonåren. Försvann allt det skulle världen kanske inte gå under, men det skulle lämna ett stort hål i själen. Skulle ärligt talat hellre de lägenheten brinna än att förlora min data.

Tack och lov tar jag backup. Och på det viktigaste många och spridda backuper.

Medlem
Skrivet av rwkk:

Hur mycket oersättliga filer har dock vanligt folk? Jag menar jag vet att de flesta inte har något, som mig, och av mest vikt kanske det är några privata bilder/videor, fast när man läser i Sweclockers verkar det ibland som varannan person här skulle ha hela sina liv förstörda ifall deras digitala data försvann?

Det mesta är helt klart bilder och videosnuttar från telefonen.
En del "minnen för livet"-tillställningar och sammankomster som dokumenterats, men merparten är dock bilder på barnen.
Eftersom jag nu uppnått en relativt aktningsvärd ålder finns även vissa av personerna på mina bilder och filmer inte längre med oss i jordelivet, vilket ur mitt perspektiv gör just de bilderna och filmerna extra sentimentala.

Har även en hel del dia-bilder som digitaliserats som är arvegods från tidigare generationer, dessa original finns kvar, men förvaras i samma lägenhet...

Sen finns faktiskt en hel del olika "värdehandlingar" i digital form också, men eftersom det rör sig om textdokument och excel-ark så rör det sig om i sammanhanget relativt liten datavolym.
Kanske inget som egentligen är oersättligt i ordets rätta bemärkelse, men de skulle ta oerhört lång tid att återskapa.

Medlem

Nu kommer väl lagring bli ännu dyrare då?

