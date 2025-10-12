Sydkoreanska staten demonstrerar vikten av backup

Det finns mycket galenskaper i världen. Ett problem är att utvecklingen går för snabbt och folk ej hinner med.

Ur säkerhetssynpunkt så ska folk endast veta det de behöver veta, så en utvecklare ska inte ha information om och hur backuper utförs eller hur ofta. Det ska några andra personer på IT ha hand om. Och frågan är om det alltid fungerar så bra när kommunikationen ska gå genom projektledare och annat som knappt vet skillnaden på en router och en skrivare?

Detta tillsammans med allt IT gör. IT kan få för sig att ändra i rättigheter för användare, självklart ska användare ej få någon förvarning, ur säkerhetsperspektiv är det bra att de inte vet i förhand att deras rättigheter kommer att minskas.

Problemet är att det finns något som heter driftsäkerhet och överraskningar att saker har slutat att fungera för IT gör saker utan att informera är heller inte bra.

Jag tror hela problemet bottnar i för snabb utveckling där det inte har hängt med. Snabb utveckling av precis vad som helst brukar leda till konstigheter då regelverk och annat ej hinner med.