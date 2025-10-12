Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Sydkoreanska staten demonstrerar vikten av backup
Aleshi
Medlem ★
●
Kasken
Medlem ★
●
Visa signatur
1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 l41d
In a world without walls and fences you don´t need windows and gates.......
AMD Ryzen 5 3600X, Radeon RX5700XT, on Linux Mint.
BlackRed Guy
Medlem ★
●
Visa signatur
Power > Ideology
lillaankan_i_dammen
Medlem ★
●
Senast redigerat
boogey
Medlem ★
●
Visa signatur
"Kom inte hit och trassla till saker med fakta"
mikemike74
Medlem
●
HappySatan
Medlem ★
●
Visa signatur
Modermodem från ONOFF och bildskärmsutrustning från Electrolux. US Robotics 28.8K telefonuppringd internetförbindelse. Har en förkärlek för tysk tjejpop.
Karaff
Medlem ★
●
Visa signatur
En del av mina bildlänkar hostas på egen maskin, är bildlänkarna trasiga, ha tålamod.
Valonen
Medlem ★
●
Visa signatur
Chassi: Corsair Obsidian 500 RGB SE / Systemdisk Samsung 980 PRO SSD: Samsung 850 PRO 250GB / SSD: Samsung 850 EVO 250GB / SSD: Crucial MX300 1TB / CPU: Ryzen 7 3800X @ 4,2 Ghz / Kylning: Noctua NH-D15S push/pull / GPU: MSI 3080Ti SUPRIM X / PSU: Corsair RM1200i / MB: ASUS X470-f Gaming / RAM: HyperX Fury 2x16GB 3600 mhz / OS: W10 / Mus: Logitech G903 / TB: Logitech G915 TKL Wireless / Ljud: Sound BlasterX Pro-Gaming AE-9, Blue Yeti , Sennheiser HD660S, Skärm: Acer Predator X34P @3440x1440 UltraWide
WebbkodsFrilansaren
Medlem ★
●
Visa signatur
(V)ulnerabilities
(I)n
(B)asically
(E)verything
Programming
Pirum
Medlem ★
●
Visa signatur
ASUS P8Z68-v Pro i7 2600K@4.5, 32GB RAM, RX 580, 4K Samsung u24e590, Intel SSD, Seagate SSHD, LG BH16NS55 BD/RW, MacOS Sonoma, Win 10+11, Linux Mint
***gamla grejor duger***
Macbook Pro 2009, 8GB RAM, SSD, MacOS Catalina + Windows 10; Macbook Pro 2015 16GB RAM 512GB SSD Radeon Mojave
Natron
Medlem
●
Visa signatur
AMD Ryzen 9800X3D - ASUS Radeon RX6900XT - ASUS ROG Strix B650E-I - G.Skill 64GB DDR5 6000MHz CL30 Flare X - 2x Samsung 980 PRO 1TB - Corsair SF850 - FormD T1 v2.5 - Alpenföhn Black Ridge rev.D + NF-A9x14 - 2x Phanteks T30-120
Lussarn
Medlem ★
●
Visa signatur
- 5090
FabriciusRex
Medlem ★
●
Visa signatur
Platinum PS5 / 100% Steam achievements:
Demon's Souls Remake // Bloodborne // Elden Ring // Elden Ring Nightreign // Dark Souls 3
rwkk
Medlem ★
●
HappySatan
Medlem ★
●
Visa signatur
Modermodem från ONOFF och bildskärmsutrustning från Electrolux. US Robotics 28.8K telefonuppringd internetförbindelse. Har en förkärlek för tysk tjejpop.
Kasken
Medlem ★
●
Visa signatur
1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 l41d
In a world without walls and fences you don´t need windows and gates.......
AMD Ryzen 5 3600X, Radeon RX5700XT, on Linux Mint.
Fenrisulvfan
Medlem ★
●
Visa signatur
*5800X|GB B550M Aorus Elite|32GB 16+16 Corsair LPX/Kingston(naken) 2133C15/2133C13 HynixAFR DR @3200C16|Asus RX7800XT OC|Seasonic GX750W|Thermaltake V21|Arctic II 280AIO|Samsung 980 Pro 2TB NVMe|Acer XV272Uz 1440p 240Hz|MinuxLint på Kanelen