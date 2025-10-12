10" 3d printat nätverksrack

Tröttnade på röran i garderoben och sedan man blev med 3d skrivare för ett tag sedan så måste den användas till något.

Kan inte bara ha den ståendes som prydnad......

Det mesta är hittat på makerlab och en del har jag ritat om för att det ska fungera för mig och mina behov.

Ramen är monterad med M5 bultar och insatsgängor.

Själva hållarna är monterade med M5 bultar och muttrar på baksidorna.

Racket består av:

Home assistant green.

Unify router

TP-link 8 port gigabit switch.

MokerLink 10port PoE switch för att driva kameror och APorna.

